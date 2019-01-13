به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ عبید زاکانی به بررسی آثار جدی این چهره ادبی ایران اختصاص دارد که روز چهارشنبه ۲۶ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

عبید زاکانی، بیشتر به‌عنوان طنزپردازی بی‌همتا شناخته می‌شود. طنز و هزل او چنان برجسته و عمیق است که سبب شده آثار جدی عبید به حاشیه رانده و کمتر دیده شود. اشعار جدی او بالغ بر ۳۲۰۰ بیت، شامل قصاید، غزلیات، رباعیات، مقطعات، ترکیب‌بند و ترجیع‌بند است. یک‌سوم این اشعار غزل‌های اوست. عبید در زمانه‌ای که عصر «اوج غزل» نامیده می‌شود با سرودن اشعاری ساده، روان و به دور از تکلف به شیوه‌ سعدی نزدیک می‌شود. اشعار جدی عبید علاوه بر اینکه بیانگر گفتمان ادبی غالب و رایج آن عصر است، زوایای بسیاری از زندگی و اندیشه‌ این شاعر را نیز روشن می‌کند.

نشست مذکور با سخنرانی بهرام پروین‌گنابادی همراه خواهد بود. در این درس‌گفتار تلاش می‌شود که از اشعار جدی عبید راهی به زندگی، تفکر و اندیشه‌ او یافت و رابطه‌ اشعار جدی و طنزهای او بررسی شود.

این برنامه روز چهارشنبه ۲۶ دی از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.