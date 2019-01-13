به گزارش خبرنگار مهر، مریم مهرور صبح یکشنبه در کمیته تخصصی مشارکت‌های اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی اظهار کرد: امروزه در همه جوامع فعالیت‌ها به سمت حرکت‌های مشارکتی و داوطلبانه رفته است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی بیان کرد: در بحث مشارکت اجتماعی حضور جوانان به واسطه پویایی و خلاقی و ارائه ایده‌ها قوی بسیار حائز اهمیت است.

مهرور با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از ماهیت سمن‌ها اطلاعی ندارند، ادامه داد: برای تقویت سمن‌ها به سمت شبکه‌سازی آنان و ورود در موضوعات زیست محیطی چون پاک‌سازی محیط زیست رفته‌ایم.

وی در زمینه طرح آموزش و تربیت مدرس در حوزه ازدواج که با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در کشور اجرا می‌شود، گفت: در خراسان‌جنوبی ۳۰ مدرس آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

همچنین در این کمیته سید مصطفی حسینی نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیات نظارت خراسان‌جنوبی اظهار کرد: زیر ساخت‌های مشارکت اجتماعی در خراسان‌جنوبی فراهم نیست و در این زمینه مشکل داریم.

وی بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد گاهی با شرکت‌های تجاری اشتباه گرفته می‌شوند و ماهیت آن به صورت دقیق برای افراد مشخص نیست.

نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیات نظارت خراسان‌جنوبی ادامه داد: در حوزه شبکه‌سازی سازمان‌های مردم نهاد نیز مشکل داریم چرا که براساس پروتکل‌ها تنها سمن‌های دارای مجوز از وزارت کشور می‌توانند در این امر ورود پیدا کنند.

حسینی با بیان اینکه فلسفه سمن‌ها مشارکت در امور اجتماعی و مطالبه‌گری اظهار کرد: باید بر اساس جمعیت هر منطقه برای هر خیابان و محله یک مرکز مشارکت اجتماعی مطالبه گر تعریف کنیم.