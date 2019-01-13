انقلاب اسلامی ایران حاصل خون هزاران شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدشهاب الدین حسینی در نشست فصلی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار کرد: افتخار به گذشته و امید به آینده، شعار چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی است و باید در این سال ضمن تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب، اندیشه های امام خمینی راحل و آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی را برای نسل جدید گفتمان سازی کنیم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در این چهل سال علاوه بر اینکه خدمات شایسته ای در حوزه های مادی مثل شهرسازی، راه سازی، مخابرات، آب، برق، گاز، کشاورزی، روستایی و... انجام داده، اما نمی توان انقلاب ما را در این بحث ها خلاصه کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی یادآور شد: انقلاب ما بر خلاف انقلاب های فرانسه و روسیه و...، یک انقلاب معنوی است و در کنار توجه به امور مردم، آرمان ها و ارزش های اسلامی را برای آنها به ارمغان آورد.

وی همچنین تصریح کرد: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی باید سعی ما این باشد که در کنار جشن های عادی و سالانه، آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی را عمق ببخشیم و برای نسل جدید تبیین کنیم.

دکترحسینی همچنین بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران در طول این سالها علیرغم کارشکنی استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جنایتکار توانسته است راه خود را پیدا کند و این انقلاب الهی با الهام گرفتن از خون شهدا و فرامین مقام معظم رهبری به بلوغ رسیده و توانسته به موفقیت های بسیاری دست یابد.

وی رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی را فهم عقلانی گفتمان انقلاب اسلامی معرفی کرد و گفت: باید آرمان های و توصیه های داهیانه مقام معظم رهبری را با عقلانیت در جامعه تبیین کنیم.