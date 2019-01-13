میادین اصلی و مبادی ورودی اولویت ساماندهی سیمای شهر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی درخصوص پیشنهاد ذیل بند ۶ ماده ۴ ساماندهی هویت معماری و شهرسازی با اولویت ساماندهی سیما و منظر فضاهای عمومی و مبادی ورودی شهر و میادین اصلی در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشخص نیست در ساماندهی و ارتقای کیفیت و هویت معماری و شهرسازی تهران در این وسعت گسترده، بالاخره نقطه شروع‌مان کجا باید باشد؟

وی در ادامه افزود: در این پیشنهاد اولویتی را قائل شدیم برای سیما و منظر معابر و فضاهای عمومی شهری؛ به هرحال میادین اصلی شهر مشخص است و ما چندین میدان اصلی در شهر مانند میدان بهارستان که تاریخ، فرهنگ، سابقه و خاطره داریم. لازم است ما اولویت را برای ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری به این میادین و فضاهای عمومی بدهیم.

مسجدجامعی با اشاره به میدان‌های توپخانه، ولیعصر، راه‌آهن، محمدیه، تجریش، خراسان، شوش، انقلاب، منیریه و ونک، گفت: اینها میادین اصلی شهر هستند که فضای عمومی به حساب می‌آیند و مثل فضای عمومی میدان مشق، اگر مکانی برای برای کار و سرمایه‌گذاری وجود دارد این معابر و میدان‌ها باید در اولویت قرار گیرند.

وی در ادامه اضافه کرد: دوم مبادی ورودی شهر است که از قدیم هم در سنت شهرسازی این بوده که مبادی ورودی شهر آراسته باشد؛ مثلا دروازه‌های ورودی شهر که زمانی به زیبایی شهر بود و نماد هویتی آن شهر به حساب می‌آمد، هر مبدا ورودی دروازه ای داشته و آراسته بوده است؛ اما امروز مبادی ورودی بسیار آشفته و بی‌نظم است؛ بنابراین در پیشنهاد مطرح شده این دو اولویت یعنی میادین مهم و ورودی‌ها را در نظر گرفتیم.

مسجدجامعی با بیان اینکه مبادی مناسبی برای فضای شهری امروز طراحی نشده است، گفت: مثلا قرار بود میدان بزرگی در محل ورودی جنوب شهر طراحی شود که مهم‌ترین نقطه ورود به تهران است و طراحی یک نما، مجسمه یا نماد شهری برای آن لازم است.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در قدیم هم عرف این بوده که دروازه‌های تهران نقش و نگار و هنر ایرانی را بر خود داشته‌اند اما این نشانه‌ها امروز دیگر نیست و خیلی ساده ما وارد شهر می‌شویم؛ بنابراین شهر شکل و هویت و شخصیتی ندارد و دلیل پیشنهاد ما هم همین است.