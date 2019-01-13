تجلیل از ۱۵ اثر برگزیده در مرحله نهایی سوگواره عکس

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرباسی بعد از ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه سوگواره عکس (موبایلی) آسمانیترین زمینی که به میزبانی تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: تعداد ۹۰۰۰ قطعه عکس به این سوگواره ارسال شده بود که در نهایت ۱۵ اثر برگزیده توسط داوران، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی با یادآوری اینکه سوگواره عکس (موبایلی) آسمانیترین زمینی در هشت محور برگزار و ۲۵۰۰ عکس واجد شرایط حضور در این سوگواره (از ۹۰۰۰ عکس ارسالی) شدند، تصریح کرد: بعد از پشت سر گذاشتن مراحل داوری این سوگواره، ۶۷ اثر به بخش نمایشگاهی راه یافته و ۱۵ اثر نیز برای تجلیل در آیین اختتامیه از سوی داوران برگزیده شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه حضور ادیان و مذاهب مختلف در راهپیمایی اربعین، تاثیر راهپیمایی اربعین در سلامت روانی جامعه، نقش تربیتی راهپیمایی اربعین بر محیط خانواده و فرزندان، از جمله محورهای اصلی این سوگواره بهشمار میرود، ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که هنر میتواند به یک حرکت تاریخی، جلوهای از ماندگاری بدهد که نمونه بارز آن، پیادهروی اربعین حسینی، به عنوان بزرگترین گردهمایی انسانی است.
کرباسی با بیان اینکه جاودانه کردن صحنههای حرکت عظیمی چون پیادهروی اربعین حسینی، یکی از رویکردهای جدی در شورای فرهنگ عمومی استان بود، اظهار کرد: علاوه بر موارد مذکور، احیای میراث معنوی با موضوعیت عاشورا به همراه حضور زنان و کودکان در راهپیمایی اربعین با الگوگیری از شخصیت حضرت زینب (س)، امر به معروف و نهی از منکر د قیام سیدالشهدا و ...، از دیگر محورهای این سوگواره بهشمار میرود.
گفتنی است، یحیی رحمتی، ناصر محمدی و فردین نظری داوری آثار ارسال شده به این سوگواره را بر عهده داشتند.
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