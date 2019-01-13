خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بدهی ۱۱۵ میلیارد تومانی شهرداری های لرستان به کارکنان خود، بحران سخت و ویژه ای را در این مجموعه ها ایجاد کرده تا هر بار شاهد اعتراضات پرسنل شهرداری های استان به دلیل عدم دریافت حقوق و مزایای آنها در فرمانداری ها و استانداری لرستان باشیم.

کمر شهرداری‌های لرستان زیربار مشکلات خم شد

ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی فرسوده، کمبود ماشین آلات آتش نشانی اطفای حریق و امداد رسان، عدم پرداخت یارانه های بلیط اتوبوس و ... را هم باید به مشکلات مالی و حقوق پرسنل شهرداری های لرستان اضافه کرد تا شاهد خم شدن کمر شهرداری های لرستان زیر بار مشکلات باشیم.

همه این عوامل موجب به وجود آمدن مشکلات اجتماعی در سطح شهرداری ها و شهرهای لرستان شده تا در آخرین اظهار نظر این معاون عمرانی وزیر کشور باشد که از برگزاری جلسه ویژه در وزارت کشور برای پیگیری مشکلات شهردای های لرستان خبر بدهد.

بدهی ۱۱۵ میلیارد تومانی شهرداری‌ها به پرسنل

احمد مرادپور معاون عمرانی استانداری لرستان در این رابطه با بیان اینکه اعتبارات عمرانی شهرداری های لرستان ۷۰۰ میلیارد تومان است، اظهار داشت: کل شهرداری های استان ۱۱۵ میلیارد تومان بدهی در رابطه با حقوق کارکنان خود دارند.

بیشترین بدهی شهرداری‌های لرستان مربوط به بروجرد است وی، گفت: بیشترین بدهی شهرداری های استان مربوط به بروجرد است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه شهرداری بروجرد هشت ماه حقوق یعنی ۴۱ میلیارد تومان بدهی به کارکنان خود دارد، افزود: شهرداری خرم آباد ۵ ماه حقوق معوق یعنی ۲۶ میلیارد تومان بدهی به کارکنان خود دارد.

مرادپور با بیان اینکه شهرداری دورود ۵ ماه حقوق معوق شامل ۸ میلیارد تومان بدهی به کارکنان خود دارد، تصریح کرد: شهرداری های الشتر و چغابل ۵ ماه حقوق معوق و ۶.۵ میلیارد تومان بدهی، شهرداری کوهدشت ۶ ماه حقوق معوق و ۶ میلیارد تومان بدهی به پرسنل خود دارند.

شهرداری‌های لرستان و تنها یک ماشین «بالابر»!

وحید رشیدی شهردار خرم آباد در سخنانی با اشاره به کمبود تجهیزات و ماشین آلات خدمات شهری و عمرانی در شهرداری های لرستان، اظهار داشت: قبلا این تجهیزات از سوی سازمان شهرداری ها و وزارت کشور بین شهرداری ها توزیع می شد که امروز این امر به حداقل ممکن رسیده است.

شهرداری‌های استان تجهیزات اطفای حریق و امداد رسانی اولیه را ندارند وی با بیان اینکه اکثر ناوگان شهرداری ها فرسوده است، عنوان کرد: همچنین اکثر شهرداری های استان تجهیزات اطفای حریق و امداد رسانی اولیه را ندارند و بیشتر تجهیزاتی را نیز که در اختیار دارند فرسوده است.

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه کل استان فقط یک عدد ماشین هیدرولیکی «بالا بر» یا پله برقی دارد، افزود: این یک ماشین نیز فرسوده است و بحث هیدرولیکی آن از کار افتاده است.

رشیدی با تاکید بر اینکه بحث بلند مرتبه سازی در کل کشور و همچنین شهرهای بزرگ لرستان به شدت رو به افزایش است، عنوان کرد: در این راستا نیاز بوده که برخی دستگاه ها از جمله «بالابر» هیدرولیکی از سوی سازمان شهرداری ها یا وزارت کشور برای شهرداری های استان تامین شود.

۹۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای لرستان فرسوده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای لرستان فرسوده هستند، افزود: ۹۰ درصد اتوبوس های شهرداری های لرستان فرسوده است.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه بیش از ۱۲ سال سابقه قدمت اتوبوس های شهرداری های استان است، گفت: ناوگان تاکسی رانی شهرهای استان بیش از ۷۰ درصد فرسودگی دارند.

بیش از چهار سال بوده که یارانه‌ بلیت به سازمان‌های اتوبوس‌رانی شهرهای استان پرداخت نشده است رشیدی با تاکید بر اینکه لازم بوده که شرایط و تسهیلات بیشتری در اختیار صاحبان ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی لرستان قرار داده شود تا بتوانند اقدام به نوسازی این ناوگان کنند، بیان داشت: همچنین عدم پرداخت یارانه های بلیت اتوبوس یکی دیگر از مشکلات شهرداری های لرستان است.

وی با بیان اینکه بیش از چهار سال بوده که این یارانه ها به سازمان های اتوبوس رانی شهرهای استان پرداخت نشده است، عنوان کرد: همچنین اختصاص سهیمه قیر یکی دیگر از مشکلات موجود در شهرداری های لرستان است چرا که مردم انتظار دارند اولین خدماتی که به آنها ارائه می شود آسفالت و بهسازی معابر شهر است.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه اکثر شهرهای لرستان بافت فرسوده و ناکارآمد زیادی دارند، تصریح کرد: نیاز بوده که علاوه بر شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر که سهمیه قیر دارند، برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر استان یا سهیمه قیر در نظر گرفته شود و یا کمک مالی به شهرداری ها برای تامین قیر صورت گیرد.

پروژه‌های عمرانی بدون اعتبار

رشیدی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم کمک مالی برای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری های استان، عنوان کرد: پروژه های زیادی از سوی شهرداری های استان در دست احداث بوده که نیاز به تامین مالی دارند.

وی، بیان داشت: در این راستا اختصاص کمک بلاعوض، تامین مالی به صورت تسهیلات کم بهره یا بی بهره، تعدیل شرایط اختصاص اوراق مشارکت و ... به شهرداری های استان برای اجرای پروژه های عمرانی در شهرها ضروری است.

سهم شهرداری‌ها از جرائم رانندگی پرداخت نمی‌شود شهردار خرم آباد در ادامه با اشاره به موضوع ارزش افزوده در شهرداری های استان، نیز عنوان کرد: شهرداری های استان در این رابطه مشکل دارند، یک سری ارزش افزوده بوده که در مرکز از سوی سازمان امور مالیاتی توزیع می شوند که نیاز بوده استان لرستان در این رابطه از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها مورد توجه قرار گیرد.

رشیدی، بیان داشت: حدود ۷۰ درصد از جرائم راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری ها و دهیاری ها است، اما در زمان توزیع بخش ناچیزی از مبلغ وصولی به صورت اوراق به شهرداری ها اختصاص پیدا می کند و این اوراق را نیز بر اساس تخصیص سازمان مدیریت برنامه ریزی باز هم کم می کنند، این در حالیست که جرائم به صورت نقدی دریافت می شود و به شهرداری ها اوراق داده می شود.

بحران اجتماعی در شهرداری‌های لرستان

سجاد طرهانی شهردار کوهدشت در سخنانی با بیان اینکه حدود ۱۳۰ وظیفه بر عهده شهرداران است، اظهار داشت: شهرداری ها در خط مقدم خدمت هستند.

وی با اشاره به مشکلات مالی که در شهرداری های لرستان وجود دارد، عنوان کرد: شهرداری های استان برای رفع این مشکل از نامه نگاری های فراوان دیگر خسته شده اند.

شهردار کوهدشت با تاکید بر اینکه مشکلات موجود در شهرداری ها به یک معضل اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است، تصریح کرد: یک شهردار باید به فکر کار عمرانی باشد و این در حالیست که باید به این هم فکر کند مجموعه شهرداری به دلیل مشکلات انبوهی که دارد دچار بحران اجتماعی و امنیتی نشود.

وزارت کشور دست از شهردای‌ها شسته است! طرهانی با بیان اینکه وزارت کشور دست از شهردای ها شسته است، عنوان کرد: مدیریت شهرداری های لرستان یک مدیریت بحرانی است، بحران فقط سیل و زلزله نیست، شهرداری های استان دچار بحران اجتماعی شده اند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری های لرستان دچار بحران هایی شده اند که مدیریت آنها واقعا مشکل است، ادامه داد: شهرداری کوهدشت را با بودجه عمرانی ۵۲۳ میلیون تومان تحویل من داده اند و این در حالیست که باید با این بودجه آسفالت تامین شود، زیرساخت ایجاد شود، فضای سبز ایجاد شود، مبلمان شهری ایجاد شود و از نظر فرهنگی هم کار انجام شود.

شهردار کوهدشت، تصریح کرد: در حال حاضر ماهانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق و مزایا باید پرداخت کنیم.

طرهانی با اشاره به شش ماه حقوق معوق در شهرداری کوهدشت، بیان داشت: دولت باید به شهرداری هایی که وضعیت خوبی ندارند کمک کند چرا که وضعیت شهرداری های لرستان در حال تبدیل به بحران اجتماعی است.

بدهی بالای شهرداری‌ها و کلید رفع مشکل در دست وزارت کشور

علی نجات نورعلی شهردار نورآباد نیز در سخنانی با بیان اینکه مشکلات شهرداری های لرستان آنقدر زیاد است که هر کسی بخواهد از هر منظری به آنها بپردازد کم نخواهند بود و جای صحبت باز است، اظهار داشت: درد همه شهرداری های استان مشکلات مالی است.

وی با تاکید بر اینکه نسخه اصلی رفع این مشکل شهرداری های لرستان در دست وزارت کشور است، تصریح کرد: امیدواریم در ایام پایانی سال از این مشکلات مالی برون رفتی داشته باشیم.

شهردار نورآباد با اشاره به عدم پرداخت مطالبات شهرداری های لرستان از سوی دستگاه های اجرایی و بلوکه شدن بخش قابل توجهی از منابع مالی و درآمدی شهرداری ها، بیان داشت: عدم پرداخت منابع درآمدی شهرداری های استان از محل مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از مشکلات موجود است.

ناتوانی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت پرسنل نورعلی با بیان اینکه عدم بررسی به موقع طرح های توسعه و عمران شهری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور یکی دیگر از مشکلات شهرداری های استان است، ادامه داد: عدم برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی و توسعه توسط راه و شهرسازی، عدم طرح پرونده های فاقد سند مالکیت شش دانگ و ... از دیگر مشکلات موجود در شهرداری های استان است.

وی، بیان داشت: عدم توجه به تهیه طرح های بافت های فرسوده، بروکراسی پیچیده برای اختصاص فرآورده های نفتی و گازی، افزایش جریمه و بدهی های شهرداری ها به تامین اجتماعی و ... از دیگر مشکلات موجود در شهرداری های استان است.

شهردار نورآباد با اشاره به عدم توان پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی، شرکتی و ... شهرداری های استان، تصریح کرد: امیدواریم اقدام اساسی برای این مشکل جدی شهرداری های استان صورت گیرد.

نورعلی با تاکید بر اینکه در ماههای پایانی سال شهرداری های لرستان بدهی های زیادی دارند، افزود: باید رفع این مشکل شهرداری ها از سوی وزارت کشور مدنظر قرار گیرد.

افت شدید درآمد در شهرداری بروجرد

صارمی شهردار بروجرد نیز در سخنانی با بیان اینکه شهرداری بروجرد مشکلات زیادی دارد، اظهار داشت: شهرداری بروجرد با هزار و ۴۰۰ نفر پرسنل و ۲۰۰ نفر نیروی شرکتی چندین سال بوده که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

شهرداری بروجرد حدود هشت ماه حقوق معوق دارد. وی با اشاره به اینکه این شرایط نشات گرفته از افت شدید درآمد در شهرداری بروجرد است، ادامه داد: در حال حاضر این امر موجب به وجود آمدن بحران های مالی در تمام قسمت های شهرداری بروجرد و گاها در سطح شهر شده است.

شهردار بروجرد با تاکید بر اینکه در حال حاضر پرسنل شهرداری بروجرد حدود هشت ماه حقوق معوق دارند، تصریح کرد: تا پایان سال با احتساب عیدی و پاداش پرسنل این عدد به ۱۱ ماه خواهد رسید.

صارمی با تاکید بر اینکه برای تامین این میزان حقوق معوق حدود ۵۰ میلیارد تومان نیاز است که تحقق آن در توان شهرداری بروجرد نیست، ادامه داد: تمام ماشین آلات شهرداری بروجرد در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارند که هر روز یکی از آنها به دلیل عدم اعتبار کافی برای تعمیر و نگهداری در پارکینگ ها رها شده و این روند روز به روز بدتر هم می شود.

وزارت کشور شهرداری‌ها را دریابد

وی با بیان اینکه وضع ساختمان اداری شهرداری بروجرد به گونه ای بوده که کمتر شهرداری در سطح کشور وجود دارد که این شرایط را داشته باشد، افزود: ساختمان شهرداری مرکزی بروجرد در سال ۸۵ به دلیل زلزله تخریب شده و امروز در یک ساختمان قدیمی به صورت موقت امورات را انجام می دهیم و شهرداری حتی توانایی احداث یک ساختمان اداری برای خود را هم ندارد.

شهردار بروجرد با تاکید بر اینکه شهرداری بروجرد با پرداخت ماهانه پنج میلیارد تومان، سال آینده با احتساب افزایش حقوق به شش میلیارد تومان به هیچ عنوان توان تامین این مبلغ را از منابع خود ندارد، افزود: اسفناک تر این بوده که شهرداری بروجرد در حال حاضر بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکار، بانک ها، تامین اجتماعی و ... دارد.

شهرداری بروجرد از هیچ نظر حال خوبی ندارد صارمی با تاکید بر اینکه شهرداری بروجرد به دلیل ضعف بنیه مالی در پرداخت حقوق پرسنل با مشکلات جدی مواجه شده است، گفت: با تدبیر استاندار و دیگر مسئولان استانی مشکل به صورت موقت رفع شده و اگر در چند روز آینده اقدامی برای رفع اساسی این مشکل انجام نشود احتمال اعتراض ها بالا بوده و امکان سوء استفاده افراد معاند و شرور از این وضعیت نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری بروجرد از هیچ نظر حال خوبی ندارد، گفت: در این راستا وزارت کشور و دیگر مسئولان شهرداری بروجرد را دریابند و به کمک به آن بشتابند.

وعده معاون وزیر کشور به شهرداری‌های لرستان

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی و توسعه شهری وزیر کشور در سفر به لرستان با اشاره به وضعیت بحرانی برخی شهرداری های استان لرستان، گفت: اگر اعتبار حذف شده سازمان شهرداری ها اختصاص پیدا کند، هم مساعدت نقدی را به شهرداری های لرستان خواهیم داشت و هم تجهیزات و ماشین آلات برای آنها خریداری خواهیم کرد.

قول می‌دهم که جلسه‌ای در تهران برای شهرداری‌های دارای مشکلات مالی استان برگزار کنیم معاون عمرانی و توسعه شهری وزیر کشور با اشاره به اختصاص قیر به شهرداری های استان لرستان در دو نوبت، گفت: همچنین در بحث پسماند هزار میلیارد تومان اعتبار در کشور پیش بینی شده و آن را آماده می کنیم تا از این طریق نیز به شهرداری های استان کمک کنیم.

جمالی نژاد، تاکید کرد: من این قول را می دهم که جلسه ای را در تهران برای شهرداری های دارای مشکلات مالی استان برگزار کنیم و از استاندار و معاون عمرانی استاندار دعوت خواهیم کرد تا تدابیری را بیندیشیم و در اولین فرصت بتوانیم حقوق و دستمزد کارکنان را پرداخت کنیم.

حال باید دید که این وعده معاون وزیر کشور به شهرداران لرستان رنگ عملیاتی شدن به خود می گیرد یا نه، چرا که در غیر اینصورت باید شاهد افزایش مشکلات شهرداری های لرستان و نارضایتی مردم از روند ارائه خدمت از سوی شهرداری ها باشیم.