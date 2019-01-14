مراحل ساخت پروژه کتابخانه شماره ۳ قروه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عباسی شامگاه یکشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قروه از آغاز به کار مراحل احداث پروژه کتابخانه شماره ۳ قروه واقع در خیابان ابوذر بعد از سال ها انتظار خبر داد.

به گفته وی بودجه این پروژه ۱۶۰ میلیون تومان بود که با پیگیری فرماندار قروه این اعتبار به ۲۷۷ میلیون تومان افزایش یافت و در حال حاضر مراحل ساخت آن آغاز شده است.

عباسی در ادامه به عضویت فعال ۸ هزار و ۴۲۰ نفر در کتابخانه های شهرستان اشاره کرد و از تعداد ۵ کتابخانه نهادی و یک مورد هم مشارکتی گفت.

به گفته وی در سه ماهه پاییز سال جاری تعداد ۱۳ هزار و ۸۸۰ نسخه کتاب از کتابخانه های سطح شهرستان امانت برده شده و تعداد مراجعین هم ۳۴ هزار و ۲۸ نفر بوده است.

عباسی در ادامه تعداد نسخه های کتاب در کتابخانه های شهرستان را ۷۲ هزار و ۸۴۰ جلد دانست و به برگزاری ۶۲ مورد طرح قصه گویی، ۳۰ مورد جمع خوانی، ۱۱۰ مورد بازدید از مدارس، ۱۵ نشست مدرسه ای، ۲۳ نشست کتابخانه ای و ۳ مورد نشست تخصصی اشاره کرد.

وی همچنین از پرداخت ۳۴ میلیون تومان نیم درصد توسط سه شهرداری قروه، دلبران و دزج خبر داد و برتر شدن کتابخانه عمومی قروه از نظر جذب بیشترین اعضا در سطح استان و انتخاب کتابخوان برتر کودک در کشور را از جمله امتیازات ویژه نهاد کتابخانه های شهرستان برشمرد.