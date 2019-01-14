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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

گزارش اختصاصی مهر؛

آخرین تصاویر خبرنگار مهر از هواپیمای سقوط کرده در صفادشت

آخرین تصاویر خبرنگار مهر از هواپیمای سقوط کرده در صفادشت

خبرنگار مهر تصاویری از آخرین وضعیت هواپیمای سقوط کرده در صفادشت و وضع امدادرسانی نیروهای امدادی منتشر کرده است.

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کد مطلب 4512607

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    نظرات

    • حامد IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
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      با سلام. هر سال این موقع بایستی یه عده عزادار شن. دقیقا 4 روز پیش سالگرد سانچی بود و پلاسکو و تقریبا حادثه کرمانشاه

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