https://mehrnews.com/xNnv3 ۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ کد مطلب 4512607 استانها البرز استانها البرز ۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ گزارش اختصاصی مهر؛ آخرین تصاویر خبرنگار مهر از هواپیمای سقوط کرده در صفادشت خبرنگار مهر تصاویری از آخرین وضعیت هواپیمای سقوط کرده در صفادشت و وضع امدادرسانی نیروهای امدادی منتشر کرده است. دریافت 5 MB کد مطلب 4512607 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از اطفای حریق هواپیمای سقوط کرده در صفادشت اولین فیلم از هواپیما سقوط کرده در صفادشت اعزام سه اکیپ آتشنشانی به محل حادثه سقوط هواپیما در کرج سقوط هواپیما در صفادشت کرج با ۱۰ سرنشین برچسبها هواپیما سقوط هواپیما شهرستان کرج
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