به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و شمسآذر قزوین در چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت ۲۰:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
قضاوت این مسابقه بر عهده حسین زمانی بود. فولاد با هدایت حمید مطهری در این دیدار به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل خود بود و شمسآذر نیز با هدایت وحید رضایی امیدوار بود بتواند با کسب امتیاز از اهواز، شرایط بهتری در جدول پیدا کند.
دو تیم در نیمه نخست تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشتند، اما حملات فولاد و شمسآذر ثمری نداشت و هیچکدام از بازیکنان نتوانستند قفل دروازه حریف را باز کنند. در نهایت ۴۵ دقیقه نخست بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید و دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.
فولاد نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۴۷، امیرحسین جولانی روی پاس ساسان انصاری موفق شد دروازه شمسآذر را باز کند تا شاگردان حمید مطهری یک بر صفر از حریف پیش بیفتند.
پس از این گل، شمسآذر برای جبران نتیجه تلاش کرد و فشار بیشتری روی دروازه فولاد وارد کرد. در سوی مقابل، فولادیها نیز به دنبال حفظ برتری خود و استفاده از فضاهای ایجادشده برای رسیدن به گل دوم بودند.
در دقیقه ۸۲، شمسآذر صاحب یک ضربه پنالتی شد و فرصت مناسبی برای بازگرداندن بازی به تساوی به دست آورد. میلاد سورگی پشت توپ قرار گرفت اما ضربه او را حامد لک، دروازهبان فولاد، ابتدا مهار کرد.
با این حال، توپ برگشتی بار دیگر مقابل سورگی قرار گرفت و این بازیکن توانست در ریباند دروازه فولاد را باز کند تا شمسآذر در دقیقه ۸۲ بازی را به تساوی بکشاند.
در دقایق پایانی دو تیم برای رسیدن به گل برتری تلاش کردند، اما هیچکدام موفق به استفاده از موقعیتهای خود نشدند و در نهایت بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.
با این تساوی، فولاد خوزستان دو امتیازی شد و در رده یازدهم جدول قرار گرفت و شمسآذر قزوین نیز با یک امتیاز جایگاه سیزدهم جدول را به خود اختصاص داد.
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