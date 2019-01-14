«واکی تاکی» هوشمند را تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی گجت پوشیدنی اختراع شده که به وسیله آن می توان با هرکسی در جهان صحبت کرد. این دستگاه ONYX نام گرفته و شبیه «تاکی واکی» هوشمند است. هرجایی که موبایل کاربر به اینترنت متصل شود، گجت مذکور قابل استفاده است و کاربر می تواند از راه دور با گروه خود ارتباط برقرار کند.

کاربر می تواند با این گجت صحبت و صدای آن را تنظیم کند. همچنین می توان گروه های چت با اعضای نامحدود در اپلیکیشن مخصوص گجت ساخت. علاوه بر آن گجت دارای حالت «بدون صدا» نیز هست و به وای فای یا اینترنت استانداردLTE متصل می شود.