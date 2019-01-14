مهاجرت پرستاران به خارج ازکشور جدی گرفته شود/خروج ۸پرستار ازهمدان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زرینی ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت روز پرستار در همدان با بیان اینکه مهمترین هدف در جامعه پرستاری رضایتمندی بیماران است که نخستین ابزار در راستای این هدف، نیروی انسانی است، گفت: میانگین وجود پرستار در کشور پایین تر از میانگین خاور میانه است.

وی با بیان اینکه در استان همدان این میزان از سطح کشور نیز پایین تر است که این امر بر کیفیت ارایه خدمات موثر خواهد بود، ادامه داد: پرستارهای ایران از باسوادترین پرستاران دنیا هستند و در این موضوع در سطح خاورمیانه در رتبه نخست قرار داریم.

رئیس نظام پرستاری استان همدان از خروج ۸ پرستار از کادر درمان استان و مهاجرت به کشورهای دیگر خبر داد و گفت: پرستاری در کشور ما در روند تخصصی شدن قرار گرفته و در واقع بهترین پرستاران دنیا در شرایط غیر ایده آل قرار دارند و به همین علت مهاجرت با هدف ارتقای شرایط زندگی صورت می گیرد.

وی همچنین به موضوع کارانه پرستاران اشاره و بیان کرد: تبعیض در پرداخت ها موجب دلسردی هایی در کار ایجاد می شود اما نظم در پرداخت ها برقرار شده و امید است این موضوع به میزان و نحوه پرداخت ها نیز تسری یابد.

زرینی افزود: خوشبختانه رأی وحدت رویه برای قرار گرفتن شغل پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور اخذ شده است.

وی یادآور شد: کارکنان بیمارستان رزن در زمره بیمه تامین اجتماعی هستند اما متاسفانه نام برخی از آنها در کادر غیر پرستار ذکر شده که در زمان بازنشستگی مشکل ساز خواهد بود.

نماینده جامعه پرستاری استان همدان خواستار توجه به پرسنل بیمارستان سینا در بخش اعصاب و روان و توجه ویژه به سخت و زیان آور بودن کادر این بخش شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز از پیگیری رفع مشکل کمبود پرستار در همدان خبر داد و عنوان کرد: پرستاران توانمندی و تجربه بسیاری دارند که باید آنها را از بیمارستان خارج و به جامعه آورد.

ابراهیم جلیلی با بیان اینکه نقش پرستار نباید محدود در بالین بیمار باشد و آنها در جامعه و اجتماع می‌توانند نقش آفرینی کنند، گفت: ۳ هزار پرستار در سطح استان همدان فعال هستند که می‌توانیم از توانمندی آنها در راستای سلامت روحی، روانی و اجتماعی افراد نیز بهره مند شویم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته دانشگاه علوم پزشکی رو به پیشرفت بوده اما در مقابل در تامین نیروی پرستار با مشکل مواجه بوده‌ایم.

وی با تاکید به اینکه با پیشرفت در سایر بخش‌ها در تعداد پرستاران پیشرفتی زیادی حاصل نشده است، گفت: برخی پرستاران علاوه بر مراقبت از بیماران در رفع مشکلات زندگی آنها نیز اقداماتی دارند که هیچ گاه منعکس نمی‌شود.