ابراهیم بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۵ سال سابقه فعالیت در بیمارستان‌های مختلف شهر همدان را دارم، اظهار کرد: در طول دوران خدمتم در بخش‌های آی‌سی‌یو، سی‌سی‌یو، جراحی و اورژانس فعالیت داشته‌ام و اکنون در دفتر پرستاری به عنوان سوپروایزر مشغول به کار هستم.

وی افزود: با اعتماد همکاران پرستار در انتخابات گذشته نظام پرستاری، به عضویت هیئت رئیسه نظام پرستاری استان همدان درآمدم و امروز وظیفه خود را پیگیری مشکلات صنفی و معیشتی جامعه پرستاری می‌دانم.

عضو هیئت رئیسه نظام پرستاری استان همدان با تأکید بر اینکه پرستاری تنها یک حرفه نیست، گفت: اگر قرار باشد بار دیگر در مسیر زندگی انتخابی داشته باشم، بی‌تردید دوباره رشته پرستاری را برمی‌گزینم، زیرا خدمت به انسانِ بیمار را نمی‌توان با هیچ معیار مالی یا شغلی سنجید؛ پرستاری، هنر عاشق بودن و ایثار گرانه زیستن است نه معامله‌ای و دادو ستد مادی.

بختیاری با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) درباره نامگذاری میلاد حضرت زینب (س) به عنوان روز پرستار خاطرنشان کرد: این افتخار بزرگ برای جامعه پرستاری، مسئولیت مضاعفی ایجاد می‌کند تا ایثار و فداکاری این بانوی بزرگ را سرلوحه زندگی و کار خود قرار دهیم.

عضو هیئت رئیسه نظام پرستاری همدان در ادامه با اشاره به مشکلات صنفی گفت: حرفه پرستاری نیز همچون سایر خدمات اجتماعی با چالش‌های خاص خود مواجه است.

وی عنوان کرد: در ماه‌های گذشته تلاش شد صدای جامعه پرستاری به گوش مسئولان استانی و کشوری برسد و خوشبختانه رویکرد تازه‌ای نسبت به مطالبات این قشر شکل گرفته است.

بختیاری از تغییر میزان پرداخت اضافه‌کار پرستاران به عنوان نمونه‌ای از این توجه یاد کرد و گفت: پیش از این، هر ساعت اضافه‌کار پرستاران ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان محاسبه می‌شد که به هیچ وجه قابل دفاع نبود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده این رقم افزایش یافته و رضایت نسبی میان پرستاران ایجاد شده است.

سوپروایزر بیمارستان بعثت همدان کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها را از مهم‌ترین معضلات این حوزه دانست و بیان کرد: در حال حاضر تقریباً نیمی از بار درمانی بیمارستان‌ها با اتکا به اضافه‌کاری پرستاران تأمین می‌شود، موضوعی که هم فشار کاری را بالا می‌برد و هم بر کیفیت مراقبت از بیماران تأثیر منفی می‌گذارد.

وی افزود: سختی کار پرستاری تنها در حجم کار نیست؛ مواجهه روزانه با بیماران در معرض خطر باعث می‌شود که خود پرستاران نیز همواره در معرض ابتلاء به بیماری‌ها باشند و گاهاً بیماری را ناخواسته به خانواده منتقل کنند، امری که برای بسیاری از همکارانمان موجب احساس شرمندگی در برابر عزیزانشان شده است.

این کارشناس پرستاری با انتقاد از وضعیت رفاهیات و حقوق بیان کرد: متأسفانه شرایط رفاهی پرستاران در مقایسه با کارکنان محترم دستگاه‌های دیگر نظیر شرکت نفت، گاز، مخابرات یا آب و فاضلاب بسیار ضعیف‌تر است. میزان دریافتی پرستاران پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و فشار اقتصادی سنگینی بر آنان وارد می‌شود.

وی با اشاره به سطح بالای علمی ورودی‌های رشته پرستاری گفت: اغلب دانشجویان پرستاری از بااستعدادترین افراد هستند که با تلاش فراوان در کنکور موفق به ورود به این رشته شده‌اند، اما متأسفانه جایگاه مالی و اجتماعی آنان با میزان زحمت و تخصصشان تناسب ندارد.

بختیاری اضافه کرد: امروز جامعه به نیکی درک کرده که هر گونه کاستی در کیفیت خدمات درمانی، نتیجه کم‌کاری پرستاران نیست، بلکه ناشی از نبود تناسب میان تعداد بیماران و تعداد نیروهای پرستار در بخش‌هاست. این وضعیت برخلاف استانداردهای بین‌المللی است و باید اصلاح شود.

وی در پایان گفت: انتظار داریم با همت مسئولان کشوری و استانی، مشکلات جامعه پرستاری به شکل جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد تا پرستاران به عنوان پایه‌های اصلی نظام سلامت کشور بتوانند با انگیزه، آرامش و افتخار بیشتری به خدمت در مسیر سلامت مردم ادامه دهند.