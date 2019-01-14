به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بدین وسیله به اطلاع هموطنان گرامی میرساند، تشکیلاتی موسوم به صندوق قرضالحسنه مهر ایثارگران (موسسه حمایت ایثارگران) فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت آن تحت عنوان صندوق قرضالحسنه و شماره ثبت مجعول ۸۱۶ غیرقانونی است. لازم به ذکر است اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری انتشار یافته از سوی نهاد مورد اشاره که همراه با درج عبارت جعلی «این صندوق تحت نظارت بانک مرکزی میباشد» فاقد هرگونه اعتبار و ارزش بوده و مغایر با قوانین و مقررات است.
از این رو ضروری است، هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایههای خود از هرگونه ارتباط با موسسه جعلی مورد اشاره اعم از سپردهگذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.
در پایان خاطرنشان می شود، موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت صندوق غیرمجاز یادشده از طریق نیروی انتظامی و طرح شکایت علیه آن نزد مرجع قضایی، در مرحله اجرا قرار دارد.
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