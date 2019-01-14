اعطای ۱۸ میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان یزدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، امیر زین‌العابدین قمی با اشاره به تلاش کمیته امداد برای کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال اقشار نیازمند اظهار داشت: توسعه مشاغل خانگی، خرد و زودبازده با اولویت تولید روستایی و صنایع‌دستی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی با رویکرد توانمندسازی گروه‌های هدف در عرصه‌های کشاورزی، دام‌پروری، صنعت، معدن و خدمات در مناطق محروم برای کمک به مهاجرت معکوس، مدیریت زنجیره‌ای تولیدی و دانش بنیان در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع‌دستی در مناطق محروم و افزایش و پایدارسازی تولیدات اقشار نیازمند برای استحکام اقتصاد خانواده از رویکردهای کمیته امداد برای بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال اقشار نیازمند است.

وی با بیان اینکه پس از توان سنجی مددجویان تحت حمایت تسهیلات اعطایی به افراد مستعد کار در قالب طرح‌های کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی پرداخت می‌شود، افزود: طی ۹ ماهه نخست امسال ۵۶۹ مورد تسهیلات اشتغال‌زایی در قالب طرح خودکفایی، ۲۳۱ طرح توان افزایی و ۴۴ طرح کارانگیزی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان یزد پرداخت شد، ۲۵۲ وام مجدد نیز طی این مدت برای توسعه طرح‌های اشتغال مددجویان اعطا شده است.

زین‌العابدین قمی بیان کرد: ۳۵۳ مورد تسهیلات اعطایی در زمینه خدمات، ۲۳۹ مورد دام‌پروری، ۸۱ مورد صنایع‌دستی، ۸۲ فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ۸۹ مورد کشاورزی بوده است.

وی یادآور شد: طی این مدت ۱۶۳۱ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان یزد از آموزش‌های شغلی این نهاد در سه سطح مقدماتی اشتغال، مهارت‌آموزی و پایدارسازی و توسعه اشتغال بهره‌مند شدند.

به گزارش مهر، سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان وام اشتغال به هزار و ۳۷۷ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان یزد اعطا شد.