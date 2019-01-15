به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش که به عنوان یکی از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک حضور داشت، در پایان این مجمع و در حضور اعضا گفت: شاید در گذشته هماهنگی بین کمیته و وزارت در همه امور نبود اما خدا را شاکرم طعم شیرین وحدت، همدلی و هم افزایی را ورزش کسور بچشد. امیدواریم این هماهنگی همیشه و چه ما باشیم و چه نباشیم، وجود داشته باشد.

وی با اشاره به موفقیت های ورزش کشور در سال ٩٧ گفت: با هماهنگی این دو نهاد و البته فدراسیون ها کارنامه ورزش کشور پررنگ بوده است و امیدواریم با قهرمانی تیم ملی فوتبال، این کارنامه طلایی شود.

وزیر ورزش با یادآوری نتایج تیم ملی در جام جهانی و همچنین کارنامه کاروان اعزامی به اندونزی، خاطرنشان کرد: در بخش جانبازان هم کاروان ایران با یک پله صعود در رده سوم قرار گرفت. در المپیک جوانان موفقیت هایی داشتیم و در رشته های انفرادی هم در آسیا و جهان نتایج خوبی داشتیم.

سلطانی فر با تاکید بر اینکه در این میان ناکامی های های کشتی قابل توجه بود، گفت: کشتی ورزش اول کشور است و همه انتظار دارند همیشه موفق باشد اما کشتی گیران نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.

معاون رئیس جمهور در امور ورزش با یادآوری برگزاری المپیاد ورزشی گفت: با هماهنگی وزارت ورزش از سال آینده این رویداد تابستان برگزار می شود.

سلطانی فر همچنین با یادآوری اینکه ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی برنامه ریزی برای المپیک ٢٠٢٠ را آغاز کرده گفت: امیدواریم در المپیک و پارالمپیک ٢٠٢٠ توکیو از حیثیت ورزش ایران دفاع کنیم، تاکنون برخی فدراسیون ها در نشست های هماهنگی برنامه و خواسته های خود را مطرح کرده اند البته به این نشست ها محدود نیستیم و ادامه خواهیم داد.

وی ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران در رشته های مختلف به خصوص رشته های همیشه حاضر و مدال آور در المپیک، در سال جاری میلادی سهمیه المپیک خود را کسب کنند تا در ماه های پایانی مانده به المپیک فقط پیگیر تمرینات شان باشند.

وزیر ورزش همچنین تاکید کرد: همدلی هماهنگی ثبات و آرامش و دور بودن از حاشیه برای موفقیت لازم و ضروری است، اینها افتی برای عدم موفقیت است. با صالحی امیری پیمان بسته ایم با آتش نفاق مقابله کنیم. این مسیر را با قدرت ادامه می دهیم و اجازه نمی دهیم عرصه ورزش دچار اختلاف شود.