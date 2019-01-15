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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

مدیر کل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری خبر داد؛

پایش پرفشاری خون و اضافه وزن ۵۰ هزار ایرانی

پایش پرفشاری خون و اضافه وزن ۵۰ هزار ایرانی

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، از پایش پرفشاری خون و اضافه وزن ۵۰ هزار نفر در طرح ملی غربالگری سلامت ایرانیان بالای ۳۰ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم رسولی، با اشاره به پایش پرفشاری خون و اضافه وزن  ۵۰ هزار نفر در طرح ملی غربالگری سلامت ایرانیان بالای ۳۰ سال، گفت: این طرح همزمان با روز پرستار آغاز و تا ۲۶ دی ماه سال جاری در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ادامه دارد.

وی افزود: از زمان شروع "طرح پایلوت غربالگری پرفشاری خون و تناسب اندام ایرانیان بالای ۳۰ سال" تا امروز، بیش از  ۵۰هزار نفر به پایگاه های غربالگری مستقر در بیمارستان های دولتی و خصوصی سراسر کشور مراجعه کرده و مورد بررسی قرار گرفتند که داده های مربوط به وضعیت سلامت ایشان، توسط ۳ هزار نفر از پرستاران در نرم افزار جمع آوری داده ها وارد شده است.

رسولی ادامه داد: مراقبت های پرستاری با هدف ارتقای سلامت و آموزش سبک زندگی سالم، در عرصه های مختلف قابل ارائه است که یکی از مهم ترین این عرصه ها، جامعه بوده و آموزش های مبتنی بر جامعه، از مؤثرترین راهبردها در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در سطوح مختلف تلقی می شود.

وی افزود: از آن جا که پرفشاری خون و اضافه وزن و چاقی به عنوان عوامل خطر بسیاری از بیماری های غیرواگیر نظیر بیماری های قلبی عروقی، بیماری های مزمن کلیوی و سکته مغزی، مطرح است، شناسایی افراد پر خطر و ارجاع آن ها به مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی بیشتر و پیگیری درمان، اهمیت به سزایی دارد.

به گفته رسولی، برنامه غربالگری و پایش سلامت با سه هدف غربالگری موارد پرفشاری خون و اضافه وزن، ارجاع موارد پرخطر به مراکز ذی ربط و آموزش عمومی در حال اجراست.

وی افزود: این آموزش ها در سه موضوع آموزش سبک زندگی سالم، آموزش مدیریت پرفشاری خون و آموزش مدیریت اضافه وزن و چاقی از طریق آموزش چهره به چهره و استفاده از پمفلت ارائه می شود.

این برنامه که به مناسبت هفته بزرگداشت پرستار و به همت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، از ۲۲ تا ۲۶ دی ماه ۹۷ انجام می شود.

کد مطلب 4513644
حبیب احسنی پور

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