ارتباط مساجد و مدارس بستر انقلاب فرهنگی را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی در گفت وگویی گفت: گسترش و کارآمدی روابط حوزه های علمیه و آموزش و پرورش نیازمند نهادینه شدن بیشتر تعاملات این دو قشر است .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: متاسفانه بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی علیرغم اقدامات قابل توجهی که در این زمینه انجام شده است هنوز در این زمینه و ارتباط سازنده میان آموزش و پرورش و حوزه های علمیه به نقطه مطلوب و موثری نرسیده ایم.

وی ادامه داد: تاکنون تفاهم نامه های بسیاری در این زمینه امضا شده است ولی آنگونه که باید و شاید اجرایی و نهادینه نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی عراقی تاکید کرد: تعاملات موثر معلمان و روحانیت از راهبردهای مهم رهبر معظم انقلاب در تحقق اهداف فرهنگی انقلاب است‌.

نقش حوزه و آموزش و پرورش در ایجادارزشهای فرهنگی

وی تصریح کرد: حوزه های علمیه و آموزش و پرورش از بزرگترین و فراگیرترین نهادها در گسترش فرهنگ دینی در کشور هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی عراقی با تاکید بر اهمیت این دو نهاد افزود: نیروهای فراوان علمی و تربیتی که در اختیار این دو نهاد قرار دارد ظرفیت قابل توجهی را برای نیل به اهداف انقلاب در اختیار دارند.

وی تاکید کرد: در صورت همکاری و تعامل این دو نهاد بزرگ اهداف ارزشی و فرهنگی انقلاب محقق خواهد شد.

اهمیت همکاری حوزه وآموزش وپرورش درخنثی سازی تهاجم فرهنگی

عضو شورای عالی فرهنگی در ادامه سخنان خود به لزوم برگزاری دوره های مشترک میان روحانیون و معلمان در همه استان ها و شهرستان ها بیان داشت: آموزش و پرورش و حوزه های علمیه به برای رسیدن به اهداف خود به این همکاری و تعامل کاربردی نیاز دارند.

وی خاطر نشان کرد: وجود این همه مسجد و مدرسه در کشور ظرفیت مناسبی پیش روی مدیران و مسوولان این دونهاد تاثیرگذار قرار داده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی عراقی با بیان اینکه باید ارتباط نزدیکی بین مسجد و مدرسه برقرار کرد گفت: دانش آموزان از همان ابتدا با مسجد، روحانی و روحانیت، امام جماعت و پایگاه بسیج مساجد آشنا می شوند و این ارتباط از سنین پایین در دانش آموزان نهادینه می شود.

وی تاکید کرد: همکاری میان روحانیت و مربیان و معلمان می تواند اهداف فرهنگی امام راحل را تحقق بخشد.

دشمن درصدد ایجاد گسست نسل امروز و انقلاب

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با ایجاد تعاملات موثر می توان نقشه های دشمن را خنثی کرد.

وی در ادامه به اقدام مناسب جذب طلاب سرباز اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا باید آموزش، توجیه و برنامه ریزی را مدنظر قرار داد.

استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: حال که نیروهایی جذب می شوند باید با آموزش این حضور را اثربخش کند در غیر این صورت نتیجه مطلوب از این طرح گرفته نخواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر توجیه، آموزش، نظارت، مبادله تجربیات و برگزاری جلسات همفکری و هم افزایی افزود: در این زمینه باید برنامه ریزی های دائمی وجود داشته باشد.