موضع گیری نتانیاهو درباره «پیام امیرکبیر» و حضور ایران در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی خطاب به ایران گفت: هر چه سریعتر سوریه را ترک کنید. ما حملات خود را متوقف نمی کنیم.

چند روز قبل نتانیاهو صراحتا از حمله ارتش رژیم صهیونیستی به مواضع ایرانی در سوریه سخن گفته بود. قبل از وی نیز رئیس ستاد ارتش این رژیم مدعی شده بود رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۷ به این سو به «هزاران» هدف ایرانی در سوریه حمله کرده‌ است.

وی در ادامه در خصوص اینکه اعلام شده حضور ایران در سوریه فقط مستشاری است و اینکه صبح امروز ماهواره ای که قرار بود از سوی ایران در مدار قرار بگیرد موفق به انجام این کار نشده، مدعی شد: آنها همیشه دروغ می گویند، آنها در این رابطه دروغ می گویند و وقتیکه می گویند تلاش آنها برای قرار دادن ماهواره در مدار شکست خورده نیز دروغ می گویند.

نتانیاهو همچنین ایران را متهم کرد که از این موضوع (پرتاب ماهواره به فضا) به عنوان پوششی برای توسعه توان موشکی خود استفاده می کند.

به گزارش مهر، صبح امروز «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی توئیتر پس از پرتاب ماهواره «پیام امیرکبیر» و با اشاره به توئیت قبلی خود که به کاربران نوید خبر خوبی داده بود نوشت: خبر خوب طلب شما. بامداد امروز با وزرای ارتباطات دولتهای هشتم تا دوازدهم به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم. ماهواره بر با طی دومرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و پیام در مدار آرام نگرفت.