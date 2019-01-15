به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست فارس،تابع بردبار افزود: گوزن زرد گونه منحصر به فرد و درحال انقراضی بود که از ۵ زیستگاهی که در ایران برای تکثیر و حفاظت آن در نظر گرفته شده به خوبی توانسته خود را با زیستگاههای فارس تطبیق دهد.
وی با بیان اینکه جمعیت گوزن زرد در فارس نسبت به سه سال پیش دو برابر شده است، افزود: این چهار پای وحشی در حال حاضر تحت مراقبت ویژه محیط بانان فارس است و برای حفاظت از آنها هر ماه آزمایش سرگین و پایش انگلی انجام و درصورت نیاز به مکمل همراه علوفه به آنها داده میشود.
تابع بردبار تصریح کرد: گوزنها در حال حاضر به حداکثر رشد جمعیت خود به نسبت فضای موجود در زیستگاهها رسیده اند به همین دلیل به زودی صد هکتار به فضای موجود در زیستگاه ارسنجان افزوده میشود و با افزایش جمعیت بیشتر آنها این گوزنها به استانهای دیگر برای تکثیر منتقل می شوند.
وی گفت: پیش بینی میشود آمار گوزنها تا دو سال آینده به ۱۰۰ راس برسد .
مسئول اداره حیات وحش محیط زیست فارس گفت: گوزن زرد بیشتر از درختان بنه، بلوط و علوفههای زیر بوتههای خاردار تغدیه میکند که در صورت کمبود در سه تا ۴ ماه به آنها علوفه هم داده میشود.
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