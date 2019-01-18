مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مواردی خلاف قانون صورت گرفت، از جمله اینکه به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی از ابتدا به درستی اجرا نشده است، تصریح کرد: از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بیش از ۱۳۰درصد در قالب یارانه نقدی و به همه افراد جامعه پرداخت شد که این نحوه پرداخت مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.

وی متذکر شد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده بود که از محل منابع هدفمندی، ۵۰ درصد آن به تامین اجتماعی داده شود و از این ۵۰ درصد، بخشی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود اما این بخش از قانون رعایت نشد.

پزشکیان با اشاره به اینکه طبق قانون باید ۱۰ درصد از منابع سازمان هدفمندی به بخش سلامت تخصیص داده شود که این مورد هم مورد توجه قرار نگرفت، افزود: قرار بود ۲۰ درصد از منابع هدفمندی به بخش صنعت و کشاورزی داده شود اما آیا دولت‌ها حتی یک ریال هم به این بخش‌ها تخصیص دادند؟!

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل این است که از همان ابتدا این رویه تبدیل به قانون شد و مجلس هم هر سال آن را تائید کرد، گفت: بنده نمی گویم که قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل اصلاح نیست اما نباید گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم و به جای آنکه مقصر مشکلات ایجاد شده در این قانون را بیابیم، بهتر است با وحدت و انسجام تصمیم درستی در این باره بگیریم و دیگر این راه غلط را ادامه ندهیم.