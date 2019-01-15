به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین پیغمبری ظهر امروز در حاشیه برگزاری جشنواره قصه گویی چله انقلاب اظهار داشت: ۴۹ قصه‌گوی استان یزد از شهرهای ابرکوه، اردکان، تفت، میبد، هرات، مروست، مهریز، بافق، بهاباد و یزد طی امروز و فردا به اجرای قصه‌های خود خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه احمدعلی مهدی‌نژاد و فرزانه فرازمند از پیشکسوتان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد و الهام دارابی از کانون تهران، این قصه‌ها را داوری می کنند، افزود: در روز نخست این جشنواره ۲۱ قصه اجرا شد.

پیغمبری ادامه داد: قصه‌های «آتشی بالای کوه» توسط نجمه ابویی از یزد، «اردک کشاورز» توسط لیلا خادم رضوی از یزد، «ماجرای آقا رسول راننده» توسط اکرم السادات محسن الحسینی از مهریز، «روزی که برف‌ها آب شد» توسط طیبه السادات موسوی از اردکان، «شجاعت احمدی» توسط زهرا دهستانی از بافق، «آن روزها» توسط ابوالفضل انصاری از بافق و «کبوترهای سیدکریم» توسط طیبه جلال‌پور از یزد در روز نخست جشنواره اجرا شدند.

وی افزود: امروز همچنین قصه‌های «گربه‌ها و خروس‌ها» توسط مرضیه فاتحی از میبد، «صخره فیل» توسط محمد کارگر از میبد، «در پناه خانه دوست» توسط رضوان مهرعلی، «عبدالرزاق پهلوان» توسط سعید ابویی از مهریز، «ماجرای احمد فردین و آقای ناظم» توسط مریم عبدالله زاده از بافق، «پهلوان پنبه» توسط سعیده زینلی از مهریز و «فرار از مدرسه» توسط امین‌الله دهقان از یزد اجرا شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد خاطرنشان کرد: «لباس پادشاه» با اجرای منیرالسادات سیدمورتی از یزد، «آه آسیابان» با اجرای مریم سیاح از مجتمع کانون در یزد، «پیرمرد قصاب» توسط اعظم السادات حیدری از تفت، «خاطرات آقا رضا» توسط مریم بابایی زاده از یزد و «معجزه پشت بام» توسط هدیه تاجیک از یزد نیز در روز نخست این جشنواره روی صحنه رفت.

وی با بیان اینکه ۲۰ قصه اول امروز در گروه زنان و مردان و یک مورد نیز در بخش پدربزرگ‌ها اجرا شد، عنوان کرد: در روز نخست جشنواره، پنج قصه نیز از گروه نوجوان اجرا می شود که شامل «اوستا محمد پینه‌دوز» کاری از آتنا السادات شبانی، «تبر» کاری از عطیه السادات شبانی، «آوازی برای آدم برفی» کاری از محمدیاسین جعفری، «آتش بالای کوه» کاری از مینا قهوه‌چی و «مشورت با دشمن» کاری از مینا شیخ علیشاهی همگی از یزد اجرا شد.