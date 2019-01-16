یک بهله «دال» در سیستان و بلوچستان تیمار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، حمید ریگی اظهار داشت: در تماس همیاران محیط زیست مبنی بر رویت یک بهله «دال» در اطراف زاهدان محیط بانان این اداره کل به منطقه اعزام و با مشاهده عدم توانایی پرواز این پرنده اقدام به زنده گیری آن کردند.

وی افزود: این پرنده پس از انتقال به مرکز نگهداری حیات وحش آسیب دیده و انجام معاینات اولیه توسط دامپزشک و تجویز داروی مناسب و طی دوره درمانی تا بازیابی سلامت کامل در این مرکز نگهداری می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: دال پرنده ایست که در مناطق مرتفع و کوهستانی، دره های باز، استپ ها و بیابان های خشک به سر می برد.

وی بیان کرد: دال پرنده ای به نسبت اجتماعی و لاشه خوار است و در زمان تغذیه به طور دسته جمعی دیده می شود و زمان زیادی را به جستجوی غذا می پردازد.

ریگی بیان کرد: دال، پروازی پرتحرک با بال زدن های قوی و آرام دارد و هنگام پرواز گردن بلندش را به طور کامل به داخل شنل گردنی سفیدش فرو می برد.

وی گفت: جوجه آوری این پرنده از اواخر بهمن تا اواسط اسفند و با تشکیل کلنیهای کوچک در پرتگاه ها و دره های دارای بیرون زدگیهای صخره ای آغاز می شود.