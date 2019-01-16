مدیرعامل سابق پپسی؛ گزینه کاخ سفید برای ریاست بانک جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایندرا نویی، مدیرعامل سابق پپسی، توسط ایوانکا ترامپ به عنوان متحدی برای کاخ سفید و کاندید ریاست بانک جهانی معرفی شده است.

هرچند در این گزارش آمده است که پروسه انتخاب رییس آینده بانک جهانی، همچنان در جریان است و هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

نویی در ماه اکتبر، پس از ۱۲ سال ریاست شرکت تولید نوشابه و تنقلات پپسی، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

طبق این گزارش، هنوز مشخص نیست که نویی این پیشنهاد را بپذیرد. هرچند ایوانکا ترامپ، نویی را به عنوان استاد و منبع الهام خود معرفی کرده است.

اما تایمز در مقاله خود اشاره کرده است که طرفداری نویی از هیلاری کلینتون در رقابت‌های انتخاباتی، ممکن است به مانعی بر سر راه رسیدن او به کرسی ریاست بانک جهانی تبدیل شود.

کاخ سفید دیروز شایعات در مورد این که ایوانکا ترامپ، دختر رییس‌جمهور و مشاورارشد او، برای پست بانک جهانی در نظر گرفته شده است، را رد کرد، اما تایید کرد که ایوانکا بر جستجوی کاندیدای موردنظر برای این شغل، نظارت دارد.