الزام ثبت انواع کودها و سموم داخلی و وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدعلی طهماسبی اظهار داشت:بر اساس دستورالعمل جدید، همه کودها اعم از تولید داخل و وارداتی، به دستور وزیر جهاد کشاورزی باید ثبت شود، به این ترتیب که آلایندگی و مواد مؤثر آنها، توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب مورد آزمایش قرار گرفته و در سامانه جامع این مؤسسه ثبت میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ثبت این کودها باعث میشود که مصرف کنندگان با مراجعه به این سامانه، دریابند که کود مصرفی شان تقلبی است یا ثبت شده است.
وی اظهار داشت: در خصوص کود اوره که توسط پتروشیمیها در کشور تولید میشود، ما جزو صادرکنندگان به شمار میآییم اما در خصوص انواع دیگر، تقریباً نیمی از کودها وارداتی است.
طهماسبی گفت: آن چیزی که در خصوص کود و سم بسیار مورد توجه است؛ حفاظت از محیط زیست است و اخیراً هم لایحه خاک تدوین شده تا جلوی آلایندگی محیط و خاک را بگیرد و هدف این است که محصول سالم به دست مصرف کننده برسد.
وی اظهار داشت: برای حمایت از تولید داخلی علاوه بر امکان ثبت و معرفی نشان تجاری، تسهیلات جدیدی در تبصره ۱۸ برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده و همچنین مقرر شده تعرفه انواع کود وارداتی در مقابل آنهایی که تولید داخل دارند افزایش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: حضور شرکتهای دانش بنیان در عرصه تولید کود نیز بسیار حائز اهمیت است و امیدواریمروزی کشورمان در این حوزه بتواند انواع کود را صادر کند.
طهماسبی ادامه داد: تنوع اقلیمی و دانشمندانی که در کشورمان در این حوزه فعالیت میکنند پتانسیل تولید را بسیار بالا برده اند و در خصوص تولید سم و کود، پیشرفتهای خوبی را در آینده شاهد خواهیم بود و در حال حاضر نیز زمینههای کسب و کار و سرمایه گذاری خوبی در این حوزهها در کشور فراهم شده است.
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