سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ۶۷صدم درصد تعیین شد

مسعود برومند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس لایحه بودجه سال ۹۸ بودجه پارک های علم و فناوری افزایش خوبی داشته است اما بودجه پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در حدانتظار نبوده است.

وی افزود: بودجه معاونت علمی و فناوری نیز در لایحه بودجه سال آینده با کاهش مواجه شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: امیدواریم که در کمیسیون تلفیق تغییراتی درخصوص بودجه های پژوهشی ایجاد شود چراکه مجلس همیشه نسبت به این موضوع نظر مساعد و مثبت داشته و نمایندگان تلاش کردند تا در این زمینه افزایش بودجه داشته باشیم.

برومند خاطرنشان کرد: من به عنوان دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ترجیح می دهم که بودجه پژوهش و فناوری کشور بیشتر شود اما باید شرایط، امکانات و وضعیت دولت و کشور را نیز در نظر گرفت.

وی افزود: براساس لایجه بودجه سال ۹۸ سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی کشور حدود ۶۷ صدم درصد تعیین شده است.