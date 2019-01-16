محمود عباس در نشست اتحادیه عرب شرکت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه از حضور در اجلاس اقتصادی اتحادیه عرب در بیروت به دلیل ریاست گروه ۷۷+ چین عذرخواهی کرد.

در همین راستا، ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که «عزام الاحمد» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح به همراه «اشرف دبور» سفیر فلسطین در بیروت و چند مقام فلسطینی دیگر نامه ای را از محمود عباس به میشل عون رئیس جمهور لبنان تسلیم کردند.

طبق این بیانیه، محمود عباس در این نامه ضمن تقدیر از مواضع میشل عون در دفاع از مردم فلسطین و موضوع قدس، بخاطر عدم حضور در اجلاس اقتصادی اتحادیه عرب در بیروت که دلیل آن ریاست گروه ۷۷+چین در نیویورک است، عذرخواهی کرد.

در این نامه آمده است که رامی الحمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان ریاست هیات فلسطین در این اجلاس را برعهده خواهد داشت.