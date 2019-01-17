به گزارش خبرنگار مهر، عوامل سریال «گاندو» به کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی مجتبی امینی این روزها خود را برای رفتن به ترکیه آماده می‌کنند.

تصویربرداری این سریال این روزها در منطقه اقدسیه ادامه دارد.

داستان این مجموعه تلویزیونی که پانزدهمین سریال جواد افشار برای تلویزیون است به قلم آرش قادری به نگارش درآمده که پیش از این هم سریال موفق «برادر» را به کارگردانی افشار نوشته بود.

داریوش فرهنگ، وحید رهبانی، پیام دهکردی، لیلا اوتادی، سارا خویینی‌ها، علیرام نورایی، آزیتا ترکاشوند، نگار عابدی، خسرو شهراز، پندار اکبری، عرفان ابراهیمی، مجید نوروزی، علی افشار، اتابک نادری، نیلوفر شهیدی، محمدجواد طاهری، جمشید جهانزاده، بهزاد رحیم خانی، فلیپ ساپرکین، فرشته آلوسی، سارا محمدی، میثم ولیخانی، مصطفی سلطانی، یاسمین پیداودی، آیدا جعفری، بهامین تورانی و ناره گرگوریان از جمله بازیگرانی هستند که در این سریال پر ستاره ایفای نقش خواهند کرد.

همچنین «گاندو» با حضور کامبیز دیرباز، محمدرضا شریفی‌نیا، سید مهرداد ضیایی، رضا توکلی، نسرین نکیسا، سوگل طهماسبی، کمند امیر سلیمانی، صالح میرزا آقایی و فرهاد قائمیان تصویربرداری می‌شود؛ جمع زیادی از بازیگران خارجی و ایرانی که در بخش تولید خارج از کشور به این مجموعه اضافه خواهند شد.