انسیه ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح غربالگری شنوایی نوزادان برای تمامی موالید انجام می‌شود، ابراز داشت: امسال طرح غربالگری کودکان سه تا پنج سال برای مهدکودک‌های شهری و روستایی تحت نظارت بهزیستی شهرهای سمنان و شاهرود باهدف شناسایی اختلالات شنوایی در حال انجام است.

وی بابیان اینکه طرح غربالگری نوزادان از سال ۸۶ در سمنان اجرایی شد و همچنان نیز ادامه دارد، اضافه کرد: تعداد نوزادان تحت پوشش این طرح برای سال ۹۶ در کل استان هشت هزار و ۱۲۴ نوزاد بوده است.

ارجاع ۳۴ نوزاد به پزشک

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه طرح غربال‌گری شنوایی کودکان سه تا پنج سال در سال ۹۶ به‌صورت پایلوت در شاهرود انجام شد، ابراز داشت: تعداد ۲۶۸ نفر در مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی مشمول این طرح قرار گرفتند.

ایمانی بابیان اینکه غربال‌گری شنوایی در برخی شهرستان‌ها به‌صورت سیار باهدف خدمات به روستاهای محروم انجام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر موالید در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی صورت می‌گیرد بنابراین نوزادان تحت پوشش طرح قرار دارند.

وی بابیان اینکه طی دو سال گذشته تعداد ۳۴ نوزاد به مداخله طبی نیاز داشتند که به پزشک ارجاع شدند، اضافه کرد: ۱۵ نوزاد نیازمند به مداخله توان‌بخشی و سه مورد نیز کاندید کاشت حلزون شدند که بر اساسی همین طرح طی سال گذشته ۱۵ کودک کم‌شنوا و ناشنوا مورد شناسایی قرار گرفتند.

انجام رایگان مشاوره ژنتیک

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان سمنان از اجرای طرح غربالگری ژنتیک در استان خبر داد و ابراز داشت: طرح غربالگری اختلالات ژنتیک افراد ۱۵ تا ۲۵ سال باهدف پیشگیری از معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیک با شناسایی افراد ناقل در مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه پایه‌های دهم و یازدهم با اولویت مدارس روستایی و مناطق محروم اجرا می‌شود.

ایمانی در ادامه تصریح کرد: در فرایند کار پس از تکمیل پرسش‌نامه مربوطه توسط پرسشگر و انجام غربال افراد پرخطر، این افراد به مراکز مشاوره ژنتیک ارجاع می‌شوند که این خدمات مشاوره ژنتیک به‌صورت رایگان صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: چنانچه پزشک مشاور ژنتیک تشخیص به انجام آزمایش‌های تکمیلی دیدند کمک‌هزینه انجام آزمایش ژنتیک نیز طبق دستورالعمل‌های ارسالی و مالی پرداخت می‌شود.

بهره‌مندی دختران پایه دهم و یازدهم از غربال‌گری ژنتیک

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه طبق دستورالعمل کشوری این طرح در حال حاضر فقط برای دختران انجام می‌شود، ابراز داشت: تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه پایه‌های دهم و یازدهم سراسر استان با اولویت مناطق روستایی و محروم و همکاری آموزش‌وپرورش استان صورت می‌گیرد.

ایمانی در ادامه تصریح کرد: شناسایی افراد ناقل و واجد شرایط و انجام مشاوره ژنتیک به‌طورکلی باهدف پیشگیری از معلولیت‌ها یا پیشگیری از تولد فرزند با اختلالات ژنتیکی در بهزیستی انجام می‌شود که این طرح پس از بررسی توسط سازمان بهزیستی کشور به‌صورت سراسری تعیین و به استان‌ها ابلاغ‌شده است.

وی بابیان اینکه هدف طرح جمعیت در دسترس سن ازدواج است، اضافه کرد: برای سال ۹۷ تمامی مدارس پایه دهم و یازدهم دخترانه با اولویت مدارس روستایی و مناطق محروم در دست اجرا است که افراد می‌توانند با مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک تحت نظارت بهزیستی سطح استان از خدمات لازم بهره‌مند شوند.