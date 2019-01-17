هفتمین جشنوارۀ بین المللی شعر غدیر فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف منش از برگزاری هفتمین جشنواره بین المللی شعر غدیر در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

وی که در سومین نشست مشورتی این جشنواره حضور داشت از تمام شاعران آئینی داخلی و خارجی علاقه مند به ساحت مقدّس غدیر و ادبیات علاقمند به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین درخواست کرد، باحضور و مشارکت پرشور و شعور در این جشنواره، از تمام توان و ذوق و سلیقۀ خود برای تولید و ارسال آثار برتر غدیری به این جشنواره پربار بین المللی استفاده نمایند.

ظریف منش مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به گسترۀبین المللی بودن این جشنواره، استقبال شاعران جهان اسلام با ملیّت ها و زبانهای مختلف را طی دورۀ گذشته بی نظیر خوانده و افزودند: در این دوره موضوعات مطرح جشنواره عبارتند از حماسۀغدیر، امامت و ولایت – غدیر وپاسداری از حریم اهل بیت علیهم السلام - غدیر و وحدت جهان اسلام و غدیر و نهج البلاغه می باشد.

وی گفت: امیدوارم شاعران و ادیبان و علاقمندان ادبیات منظوم با ارسال آثار ارزشمند خودشان بر غنای هرچه بیشتر این جشنواره بیافزایند.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر افزود: این جشنواره با همراهی و مشارکت سازمانها و نهادهای مختلفی برگزار خواهد شدکه از جملۀ آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، جامعه المصطفی العالمیه، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت آموزش و پروزش، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم و دانشگاه پیام نور می باشند و این مشارکت نوید بخش این موضوع است که جشنوارۀ مذکور با عزت و شکوه بیشتری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که آثار برگزیدۀ این جشنواره هرساله بصورت کتاب مستقل شعرچاپ و در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

ظریف منش گفت: علاقمندان تا 97/11/30مهلت دارند آثار خود را به آدرس: تهران بزرگراه شهید صدر – خیابان شهید بازدار یا کامرانیۀ شمالی – نبش کوچه ناهید – پلاک 18 ارسال نمایند و یا به آدرس پست الکترونیکی dobarehghadir7@gmail.com - بفرستند. امیدواریم شعرای آئینی سراسرکشور وسایر شعرای جهان اسلام با اهتمام هرچه بیشتر در این جشنواره شرکت کنند و آثار خود را به دبیرخانه این رویداد فرهنگی ارزشی ارسال نمایندتا شاهد خلق آثار هنرمندانۀ آنان در عرصۀ شعر غدیر و ولایت باشیم.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بنیاد بین المللی غدیر مراجعه نمایند.

قابل ذکر است که پوستر فراخوان هفتمین جشنواره بین المللی شعر غدیر در رسانه ها منتشر و مراسم اختتامیه و تجلیل از شعرای برتر نیز در چهاردهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.