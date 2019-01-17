افزایش دبی رودخانه دز به ۱۲۰۰ متر مکعب/مردم مراقب باشند

عبدالحسین پوررکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بارندگی های خوب امسال و روزهای اخیر موجب افزایش قابل ملاحظه ورودی سد دز شده است که با نظر کارشناسان در ستاد مدیریت بحران شهرستان دزفول خروجی سد باز شد.

وی افزود: در روزهای گذشته دبی رودخانه به ۷۰۰ مترمکعب بر ثانیه و روزگذشته نیز به حدود ۸۰۰ مترمکعب افزایش یافت بطوری که پارک های ساحلی دزفول زیر آب رفت.

معاون عمرانی فرمانداری دزفول عنوان کرد: با توجه به بالا بودن ورودی سد دز در بالادست و اینکه تناسبی بین خروجی و ورودی سد دز وجود ندارد و در روزها و هفته های آینده نیز بارندگی خواهیم داشت مجبور به رهاسازی بیشتر آب هستیم از این رو شهروندان در مناطق تفریحی ساحلی به نکات و هشدارهای ایمنی توجه کنند.

پوررکنی با بیان اینکه دبی رودخانه دز درظهر امروز پنجشنبه به یک هزار و ۲۰۰ متر مکعب رسید، تصریح کرد: با کمک ارتش تمهیدات لازم برای ایمنی عشایر پایین دست رودخانه دز در روستای عباس آباد انجام و عشایر در مکانهای امن مستقر شده اند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران در صبح امروز گفت: تمامی دستگاه ها و ادارات برای جلوگیری از هر گونه حادثه در حالت آماده باش کامل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت بهره برداری از منابع آب شمال خوزستان طی روزهای اخیر با انتشار اطلاعیه هایی اعلام کرده که با توجه به اینکه اوج بارندگی برای روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه پیش بینی شده افزایش جریان رودخانه دز به بیش از این مقدار نیز محتمل است.

در این اطلاعیه همچنین از شهروندان به ویژه دامداران، عشایر و صاحبان واحدهای خدماتی، پذیرایی و تفریحی حاشیه رودخانه دز خواسته شده تا با رعایت فاصله ایمن از بستر رودخانه، تمهیدات لازم را پیش بینی کنند.