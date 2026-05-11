۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۸

انفجارهای امروز دزفول کنترل‌شده و برنامه‌ریزی‌شده است

اهواز - روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: صدای انفجارهای احتمالی امروز در این شهرستان ناشی از امحای کنترل‌شده مهمات توسط نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، انفجارهای کنترل‌شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط این شهرستان انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار، به‌ویژه در مناطقی که ممکن است این صدا با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند.

روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول افزود: این انفجارها در چارچوب عملیات برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شود و از شهروندان درخواست می‌شود به شایعات توجه نکنند.

