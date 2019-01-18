به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی درباره رویکرد سازمان بیمه سلامت در راستای مدیریت منابع اظهار کرد: اصلیترین اولویت این سازمان در سال ٩٧ موضوع مدیریت منابع بوده و استقرار سازمان الکترونیکی و حذف تدریجی دفترچههای کاغذی و رفع همپوشانی بیمهای نشاندهنده این رویکرد مهم در سازمان بیمه سلامت است.
وی افزود: نظام سلامت چارهای جز مدیریت منابع ندارد و این رویکرد در سازمان بیمه سلامت وجود دارد و اقدامات این سازمان بیمهگر نشاندهنده این موضوع است.
وی ادامه داد: استقرار سازمان الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی به اسناد، رفع همپوشانیهای بیمهای و هدفمند کردن یارانه بیمه اقشار کمدرآمد نشان از مدیریت منابع دارد اما باید توجه کرد که تنها با مدیریت منابع نمیتوان کسریهای بودجهای سازمان بیمه سلامت را جبران کرد.
موهبتی با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن خدمات و حرکت سازمان بیمه سلامت به این سمت اظهار کرد: استقرار سازمان الکترونیکی در بخش الکترونیکی شدن دفترچههای کاغذی بیمه سلامت در استان کرمان بهصورت پایلوت اجرا شده و تا پایان امسال حداقل در یک شهر از هر استان اجرا میشود همچنین رسیدگی الکترونیکی به اسناد نیز بهصورت پایلوت در استان اصفهان آغاز شده و در حال انجام است.
وی درباره رفع همپوشانیهای بیمهای نیز بیان کرد: با توجه به وجود ارتباط برخط میان سازمانهای بیمهگر، علاوه بر رفع همپوشانیهای موجود، به دنبال جلوگیری از ایجاد همپوشانی جدید هستیم البته ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد همپوشانی با سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که تاکنون ۲ میلیون همپوشانی بیمهای حذف شده و بخش باقیمانده این همپوشانیها بیشتر مربوط به بیمه روستاییان است؛ مهمتر از رفع همپوشانی، جلوگیری از ایجاد همپوشانی بیمهای جدید است، از طرفی کنترل همپوشانیهای بیمهای در زمان دریافت خدمت نیز در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: اطلاعات بیمهشدگان به سازمان بیمه درمانی نیروهای مسلح نیز داده شد و تاکنون ٨٦ هزار نفر رفع همپوشانی بیمهای نیز با این سازمان انجام شده است؛ درباره کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز تصمیم گرفته شد که هر جا در قسمت شهری همپوشانی وجود داشته باشد، بیمه سلامت حذف شده و در روستاها، دفترچه کمیته امداد حذف شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر همه سازمانهای بیمهگر به وجود سیستم الکترونیک اعتقاد دارند و در این مسیر حرکت میکنند.
موهبتی گفت: مجموعه این خدمات منجر به مدیریت منابع میشود و تاکنون حدود ٢ هزار میلیارد تومان صرفهجویی انجام شده است.
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