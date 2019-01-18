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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

امروز در برنامه «دست به دست»؛

علی دهکردی خاطرات «از کرخه تا راین» را مرور می‌کند

علی دهکردی خاطرات «از کرخه تا راین» را مرور می‌کند

علی دهکردی بازیگر فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» امروز جمعه ۲۸ دی برای مرور خاطراتی از این فیلم به برنامه «دست به دست» در شبکه سه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خاطرات فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» امروز ۲۸ دی ماه در برنامه تلویزیونی «دست به دست» مرور می‌شود.

برنامه تلویزیونی «دست به دست» که به مرور خاطرات سال‌های اخیر کشور می‌پردازد در قسمت امروز خود به سراغ فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» می رود و علی دهکردی بازیگر این فیلم سینمایی امروز جمعه ۲۸ دی در برنامه حضور خواهد یافت.

فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» یکی از فیلم های خاطره انگیز و پرطرفدار دهه ۷۰ ایران است که به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و با بازی علی دهکردی و مرحوم هما روستا تولید شد.

برنامه تلویزیونی «دست به دست» با اجرای شهرام شکیبا جدیدترین محصول مرکز بسیج صدا و سیماست که با موضوع مرور خاطرات مشترک سال‌های اخیر هر شب به طور زنده حوالی ساعت ۱۷:۱۵ روی آنتن شبکه سه می‌رود.

کد مطلب 4516413
عطیه موذن

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