تشریح اولویت های نظام سلامت/توصیه به سرپرست وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به نشست روز گذشته شورای عالی نظام پزشکی با سرپرست وزارت بهداشت، افزود: شورای عالی نظام پزشکی مانند مجلس یا قوه مقننه برای سازمان نظام پزشکی است و متشکل از نمایندگان تمام استانها است که در انتخابات نظام پزشکی، انتخاب شده اند.

وی اظهار کرد: هدف نشست دیروز، آشنایی بیشتر اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی با دیدگاه های دکتر نمکی سرپرست وزارت بهداشت در حوزه سلامت و دارو و راهکارهای همکاری و تعامل سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت بود.

ظفرقندی تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی، مهمترین و قدیمی ترین نهاد صنفی در کشور و در حوزه پزشکی، جامع ترین نهاد صنفی است و مواردی که برای اصلاح وضعیت بهداشتی و درمانی کشور، نیاز به تعامل و همکاری با وزارت بهداشت وجود دارد، در این سازمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی از دکتر نمکی به عنوان یکی از با سابقه ترین فعالان حوزه سلامت یاد کرد و گفت: دکتر نمکی شناخت عمیقی از ابعاد و رده های مختلف ساختار سلامت کشور از جمله حوزه بهداشت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع دارد چون در بخش های مختلف از جمله ریاست دانشگاه، معاون وزیر بهداشت و به ویژه در حوزه اقتصاد سلامت در سازمان برنامه و بودجه، تجربیات ارزشمندی دارد.

ظفرقندی بیان کرد: سرپرست وزارت بهداشت در نشست روز گذشته، دیدگاه های خود در حوزه های مختلف از جمله ضرورت تقویت همکاری وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی تخصصی مطرح و اعلام کرد که برای موارد متعددی در حوزه سلامت نیاز به همکاری بیشتر با سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی تخصصی داریم. از جمله این موارد می توان به تعرفه گذاری، نظام ارجاع، تدوین و اجرای گایدلاین ها(راهنماهای بالینی) توسط سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی بود.

وی با اشاره به اعتقاد سرپرست وزارت بهداشت به پزشکی خانواده تاکید کرد: دکتر نمکی به پزشکی خانواده و نه پزشک خانواده اعتقاد دارد چون یک تیم پزشکی در قاعده و خط اول نظام سلامت باید همکاری داشته باشند و این تیم پزشکی خانواده است.

رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی افزود: سرپرست وزارت بهداشت عنوان کرد که برای پزشکان عمومی باید بر خلاف دوره های رزیدنتی و بلند مدت، دوره های آموزشی کوتاه مدت پزشکی خانواده را در نظر بگیریم تا پزشکان عمومی پس از گذراندن این دوره در جایگاه خودشان و در خط مقدم نظام ارجاع قرار گیرند.

ظفرقندی ادامه داد: وضعیت دارو با توجه به تحریم ها و مشکلات اخیر اقتصادی کشور ممکن است مطلوب نباشد و دکتر نمکی طرح های خوبی برای تولید و ساماندهی ساخت دارو در کشور دارد تا میزان واردات بی رویه دارو کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه از ماه های گذشته همکاری نزدیکی را با وزارت بهداشت آغاز کرده ایم، گفت: هر دو هفته یک بار با سه نفر از معاونین وزیر بهداشت شامل دکتر حریرچی، دکتر جان بابایی و دکتر حقدوست جلسات منظمی داریم تا مشکلات مشترکی مانند تعرفه گذاری، کتاب ارزش های نسبی و تعارض های بین رشته ای که بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت وجود دارد و نیازمند تبادل نظر است را برطرف کنیم و از سرپرست وزارت بهداشت تقاضا داشتیم که این جلسات استمرار داشته باشد که دکتر نمکی اعلام کرد که خودش نیز در این جلسات حضور پیدا خواهد کرد.

رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی عنوان کرد: ضروری است که سرپرست وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور از نظرات مشورتی و دیدگاه های نهادها و جوامع مختلف در حوزه سلامت، انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی استفاده کند چون استفاده از این نظرات از نظر تخصصی و فنی به حوزه سلامت کمک می کند و منجر به جلب اعتماد متقابل و کار تیمی و تقویت سرمایه اجتماعی می شود و دیدگاه دکتر نمکی نیز همین است و با چنین رویکردی می توان بسیاری از مشکلاتی که ناشی از دوری و ندانستن نظرات متقابل است را برطرف کرد.

ظفرقندی در خصوص تقویت همکاری های وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه نسخه نویسی الکترونیک گفت: صدور پروانه و ثبت امضای الکترونیک برای پزشکان توسط سازمان نظام پزشکی انجام می شود بنابراین تقویت و توسعه نسخه نویسی الکترونیک، یک کار مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است و جلسات متعددی در این زمینه با معاونت درمان وزارت بهداشت داریم و این همکاری ها کمک می کند که اهداف وزارت بهداشت به ویژه در حوزه نظام ارجاع محقق شود.