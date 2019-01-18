بدهی سال ٩٦ بیمه سلامت به داروخانه ها پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی، در خصوص پرداخت های سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها، اظهارداشت: با پرداختی های سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها در سال ٩٧، پرداخت مطالبات در برخی استان ها به شهریور و در برخی استان ها به مرداد ماه امسال می رسد.

وی افزود: پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد همواره در اولویت سازمان بیمه سلامت قرار داشته؛ به همین منظور تمامی تلاش خود را برای پرداخت به موقع و منظم مطالبات به عمل آورده است. حاصل این تلاش ها، پرداخت های منظم و ماهیانه متناسب با تخصیص اعتبارات و وجوه دریافتی از خزانه در سال ٩٧ بوده است.