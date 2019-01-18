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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

مدیرکل روابط عمومی بیمه سلامت؛

بدهی سال ٩٦ بیمه سلامت به داروخانه ها پرداخت شده است

بدهی سال ٩٦ بیمه سلامت به داروخانه ها پرداخت شده است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت، گفت: بدهی های سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها مربوط به سال ٩٦ در سراسر کشور پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی، در خصوص پرداخت های سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها، اظهارداشت: با پرداختی های سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها در سال ٩٧، پرداخت مطالبات در برخی استان ها به شهریور و در برخی استان ها به مرداد ماه امسال می رسد.

وی افزود: پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد همواره در اولویت سازمان بیمه سلامت قرار داشته؛ به همین منظور تمامی تلاش خود را برای پرداخت به موقع و منظم مطالبات به عمل آورده است. حاصل این تلاش ها، پرداخت های منظم و ماهیانه متناسب با تخصیص اعتبارات و وجوه دریافتی از خزانه در سال ٩٧ بوده است.

کد مطلب 4516543

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