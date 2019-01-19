طالبان مذاکرات با آمریکا در پاکستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، در حالی که وزیر خارجه پاکستان از احتمال دیدار نمایندگان طالبان و هیئت آمریکا به رهبری «زلمی خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان طی روزهای آتی در پاکستان خبر داد اما سخنگوی طالبان این خبر را رد کرد.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان طی پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت که گزارش ها درباره دیدار نمایندگان طالبان با زلمی خلیل زاد در پاکستان نادرست است.

این در حالی است که نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دومین روز سفر خود به پاکستان با «عمران خان» نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد در این دیدار طرفین در مورد مذاکرات صلح افغانستان به بحث تبادل نظر پرداختند.

خلیل‌زاد در حالی با عمران خان دیدار می‌کند که روز گذشته، عمران خان و رئیس جمهوری افغانستان طی یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت انجام مذاکرات صلح «به‌رهبری و مالکیت افغان‌ها» تأکید کردند.

خلیل زاد که دور چهارم سفرهای خود به افغانستان و کشورهای منطقه را آغاز کرده است بعد از سفر به چین، افغانستان و پاکستان به هند سفر می کند.