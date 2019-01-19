به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «گیر پدرسون» فرستاده جدید سازمان ملل متحد در امور سوریه روز دوشنبه عازم مسکو می شود.

بر اساس این گزارش، قرار است وی در جریان سفر به مسکو با مقامات ارشد روسی دیدار و گفتگو کند.

پدرسون در این خصوص تصریح کرده است: بسیار امیدوارم که مذاکرات روز دوشنبه در مسکو نتایج رضایت بخشی داشته باشد.

وی همچنین اظهار داشت: تلاش می کنم تا نقاط اشتراک میان طرف های سوری را تقویت کرده و میان آنها اعتمادسازی کنم.

این مقام سازمان ملل همچنین بر راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه تأکید کرد.