خواهان شنیدن دیدگاه «پدرسن» پیرامون کمیته قانونی اساسی سوریه هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «گیر پدرسن» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پس از سفر چهار روزه خود به دمشق و دیدار با «ولید معلم» وزیر خارجه این کشور، قرار است روز دوشنبه به مسکو سفر کرده و با مقامات روسیه دیدار کند.

در همین ارتباط، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در مورد دیدار آتی خود با پدرسن گفت که مسکو علاقمند است تا دیدگاه این نماینده ویژه سازمان ملل را در مورد کمیته قانون اساسی سوریه بشنود؛ کمیته ای که قرار است پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه را تدوین نماید.

گفتنی است که توافق برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در کنگره گفتگوی ملی سوریه که ژانویه ۲۰۱۸ در شهر سوچی روسیه برگزار شد، حاصل شد. با این حال، طرفهای درگیر در این گفتگوها تاکنون در دستیابی به توافقی بر سر تشکیل این کمیته شکست خورده اند.

پیش بینی می شود که این کمیته با حضور نمایندگانی از دولت قانونی سوریه، گروههای معارض سوری و جامعه مدنی تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گیر پدرسن» نماینده جدید سازمان ملل متحد در امور سوریه روز دوشنبه عازم مسکو می شود. بر اساس این گزارش، وی قرار است در جریان سفر به مسکو با مقامات ارشد روسیه دیدار و گفتگو کند.

پدرسن در این خصوص تصریح کرده است: «بسیار امیدوارم که مذاکرات روز دوشنبه در مسکو نتایج رضایت بخشی داشته باشد».

وی همچنین اظهار داشت: «تلاش می کنم تا نقاط اشتراک میان طرف های سوری را تقویت کرده و میان آنها اعتمادسازی کنم».

این مقام سازمان ملل همچنین بر راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه تأکید کرد.