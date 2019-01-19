بسته حمایتی برای ۱۵۰۰ خانوار کرمانشاهی واریز شد

سجاد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ۷۰ هزار خانوار در استان کرمانشاه تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند.

وی از توزیع بسته حمایتی بین مستمری بگیران تحت پوشش این بیمه خبر داد و افزود: در این راستا تا کنون به ازای هر خانوار ۲۰۰ هزار تومان به حساب ۱۵۰۰ خانوار واریز شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه بیان کرد: این مبلغ برای کل استان حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده که طی پنج شنبه گذشته به حساب آنها واریز شده است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم برای کل ۷۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه نیز این مبلغ در نظر گرفته شود اما فعلا برای مستمری بگیران این کار انجام شده است، افزود: در شهرستان کرمانشاه ۲۱ هزار خانوار تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند.