به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مستند «مرگ روشن» به کارگردانی مسعود دهنوی و محصول خانه مستند انقلاب اسلامی در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با حضور دانشجویان و دوستداران علم فیزیک و نجوم برگزار شد.
پس از نمایش این مستند که درباره آلودگیهای نوری است، علیرضا فتحی پور کارشناس و قرآن پژوه اظهار کرد: اولین مبارزه من با آلودگیهای نوری مربوط به سال هفتاد و دو میشود. آن زمان ما دانشجو بودیم اما در مجاور اتاقی که ما در آنجا استقرار داشتیم، تیر چراغی بود که نورش بسیار ما را اذیت میکرد به همین دلیل برای رفع این مشکل چندین بار به نهادهای مرتبط با این موضوع در آن منطقه مراجعه کردیم اما هیچگاه نتیجهای نگرفتیم از همین رو یک روز من چراغ آن را پنهانی شکستم البته من چنین روشهای مبارزاتی را به شما پیشنهاد نمیکنم اما در آن زمان ما چارهای نداشتیم.
وی در بخش دیگر از صحبتهایش با بیان اینکه برخی میگویند در مفاهیم دینی همواره از ظلمت و تاریکی به بدی یاد میشود، توضیح داد: اتفاقا در مفاهیم دینی بسیار درباره شب صحبت و گاهی از آن به نیکی یاد شده است ضمن اینکه زندگی در یک تعادلِ شب و روز تعریف میشود بنابراین ما نباید با استفاده از نورهای اضافه در شب، این تعادل را به هم بزنیم.
این قرآن پژوه در ادامه خطاب به مخاطبان گفت: از شما میخواهم که به شوالیههای شب بپیوندید یعنی کمک کنید تا جامعه نسبت به مضرات آلودگیهای نوری آگاه شود.
وی در بخش دیگر از سخنانش اظهار کرد: امروزه به مدد شبکههای اجتماعی و گوشیهای هوشمند میتوانیم هر آنچه را که دوست داریم با دیگران به اشتراک بگذاریم بنابراین اگر شما این مستند را دیدید و محتوای آن مطبوع شما بود، میتوانید آن را در شبکههای اجتماعی خود نشر بدهید و با این کار به یک نگهبان شب تبدیل شوید. ما میتوانیم این حرکت را برای کشور خود و به طور کلی دنیا انجام دهیم، این را هم باید عنوان کنم که بضاعت ما در عنوان کردن این مساله همین قدر بود با این وجود ما عقب نمینشینیم هرچند که میدانیم موانع زیاد است اما ما را از ادامه حرکت باز نمیدارد بنابراین امیدوارم شما هم تبدیل به کسی شوید که میتواند آرامش را به زندگی و محیط زیست خود برگرداند.
سپس مسعود دهنوی کارگردان «مرگ روشن» پشت تریبون قرار گرفت و با بیان اینکه فکر نمی کرد، چنین جمعیتی در مراسم رونمایی این مستند حاضر شوند، توضیح داد: من چند سال پیش در رادیو کار میکردم و در همانجا با علیرضا فتحی پور و حامد میرزا خلیل آشنا شدم. ماجرا از این قرار است که آن زمان من مستندی رادیویی درباره آلودگی نوری ساختم و به نظرم این معضل، یک موضوع مهم بود اما دیدم که اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد به همین دلیل به سراغ حامد میرزا خلیل که چند کتاب درباره آلودگیهای نوری هم نوشته است، رفتم و با او درباره آلودگیهای نوری صحبت کردم و تصمیم به ساخت مستندی درباره همین مسأله گرفتیم، سپس برای ساخت آن به سراغ خانه مستند و سازمان اوج رفتیم البته من فکر نمیکردم موضوعات اجتماعی و آلودگیهای نوری جزو دغدغه اوج باشد اما متوجه شدم این سازمان به این مسایل هم توجه میکند. ضمن اینکه باید عنوان کنم من با ساخت این مستند وظیفه خودم را درباره آلودگی نوری انجام دادم اما فکر میکنم حل این موضوع نیاز به انقلاب اساسی دارد. هرچند میدانم میرزاخلیل انجمنی پنج نفره برای مقابله با آلودگیهای نوری دارد اما این حرکت کافی نیست.
سپس میرزا خلیل روی صحنه حاضر شد و گفت: ما امروز برای این مراسم از سی مدیر شهری دعوت کردیم اما میبینید که هیچکدام از آنها در اینجا حضور پیدا نکرده اند در حالی که آنها در رفع این معضل میتوانند بسیار راهگشا باشند از همین رو ما حمایتهای شما را برای نجات آسمان شهر و سلامت خودمان نیاز داریم تا فضای شهر انقدر خشن نباشد در واقع این کاری است که شما میتوانید برای خودتان انجام دهید.
در ادامه دهنوی در پاسخ به پرسش یکی از حضار درباره زمان نمایش این اثر توضیح داد: به احتمال زیاد «مرگ روشن» پیش از عید از شبکه مستند روی آنتن برود اما نکته ای که وجود دارد این است که ما تنها از قسمتی از مصاحبههای کارشناسان در این اثر استفاده کردیم بنابراین میتوانیم قسمتهای استفاده نشده را در اختیار دیگران قرار دهیم که در فضاهای مجازی گسترش دهند تا مردم با این مشکل آشنا شوند. خواهش من این است که شما این کار را بکنید تا اهمیت آلودگیهای نوری تنها به امشب محدود نشود بلکه آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسد.
سپس این کارگردان درباره سوال یکی از مخاطبان مبنی بر اینکه این مستند تنها معضل را مطرح میکند اما راهکاری ارایه نمی دهد، گفت: این موضوع به این دلیل بود که نود درصد مردم عادی نمیدانند چنین آلودگی وجود دارد بنابراین ما باید در قدم اول اهمیت این مسأله را مطرح میکردیم من هم میدانم ارایه راه حل کار خوبی است کما اینکه راهکار هم داشتیم اما بهتر دانستیم که ابتدا این معضل را به مردم معرفی کنیم.
در بخش دیگر از این مراسم میرزا خلیل عنوان کرد: سامانه ای در تهران با عنوان ۱۸۸۸ وجود دارد که مردم از طریق آن میتوانند شکایات خود را درباره نورپردازی شهر تهران اعلام کنند اما طبق پیگیریهای که داشتیم متوجه شدیم هیچکس از نورپردازی شهر تهران شکایتی ندارد. این را هم باید عنوان کنم که ما در قدم بعدی در جهت آگاه سازی مردم نسبت به آلودگیهای نوری در نظر داریم انیمیشنهای کوتاه درباره همین موضوع تولید کنیم.
در پایان این مراسم دهنوی اعلام کرد: برای اکران دانشگاهی این مستند میتوانید با مرکز مستند انقلاب اسلامی تماس بگیرید و این مرکز به راحتی با شما همکاری میکند.
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