‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت ظهر شنبه در آیین اختتامیه جشنواره قرآن و عترت استان سمنان به میزبانی مجتمع فرهنگی هنری کومش ضمن بیان اینکه هدف جشنواره‌های قرآنی ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی است، ابراز داشت: در برگزاری جشنواره‌های قرآنی نباید صرفاً به تجلیل از برگزیدگان پرداخت بلکه تحلیل‌های درست و منطقی از این مراسم‌ می‌تواند راهی به سمت توسعه فرهنگ دینی باشد.

وی بابیان اینکه متأسفانه اغلب مراسم تنها با تجلیل از برگزیدگان ختم می‌شود، اضافه کرد: یکی از انتقادات موجود به کنشگران نیز همین موضوع است که می‌بایست برنامه را به سمت تحلیل‌های درست پیش ببرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه این جشنواره‌ها می‌بایست به اعتلا و نهادینه شدن فرهنگ قرآن در جامعه منجر شود، ابراز داشت: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت فرهنگ نیز بر همین اصل استوار است که برنامه‌های خود را به سمت ترویج فرهنگ قرآنی سوق دهد.

فضیلت بابیان اینکه در آستانه شهادت حضرت فاطمه(س) می‌بایست ابعاد شخصیت ایشان مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های اصلی جشنواره‌های قرآن و عترت توجه به زندگی ائمه اطهار (ع) است که اگر سبک و شیوه زندگی آن‌ها موردتوجه قرار گیرد بسیاری از مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: دلیل ماندگاری بانو فاطمه زهرا(س) در تاریخ اسلام الگوهای رفتاری ایشان است که می‌بایست سرلوحه نسل جدید قرار گیرد و بهترین راهی که می‌توان جوانان را به این امر تشویق کرد برگزاری همین جشنواره‌های قرآن و عترت است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار و ۱۲۳ اثر در ۱۶ رشته مختلف از سراسر استان سمنان به دبیرخانه جشنواره قرآن و عترت ارسال شد که برگزیدگان آن مورد تجلیل قرار گرفتند.