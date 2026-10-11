الگوسازی از «نخبگان قرآنی» ضرورتی برای تربیت نسل آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان سمنان که با محوریت تجلیل از برگزیدگان رویدادهای قرآنی کشوری در مرکز دارالقرآن امام خمینی(ره) برگزار شد، بر ضرورت معرفی الگوهای موفق به نسل جوان و نوجوان تأکید کرد.

وی با ارزشمند دانستن تلاش‌ها و موفقیت‌های برگزیدگان قرآنی و علمی شهرستان سمنان اظهار کرد: بیش از تجلیل از افراد موفق، باید به الگوسازی برای نسل جوان و نوجوان توجه داشته باشیم.

فرماندار سمنان با بیان اینکه موفقیت در عرصه‌های علمی و قرآنی حاصل تلاش مستمر، برنامه‌ریزی، پشتکار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فردی است، افزود: تجلیل از افتخارآفرینان فرصتی برای معرفی الگوهای موفق به نسل جوان و تقویت انگیزه دانش‌آموزان برای دستیابی به قله‌های پیشرفت محسوب می‌شود.

صمیمیان با اشاره به جایگاه قرآن کریم در تربیت فردی و اجتماعی بیان کرد: آموزه‌های قرآنی علاوه بر تقویت باورهای دینی و تعالی اخلاقی، در شکل‌گیری روحیه مسئولیت‌پذیری، نظم، خودباوری و اراده برای عبور از دشواری‌ها نقش مؤثری دارند؛ ویژگی‌هایی که در مسیر تحصیل، آمادگی برای کنکور و دستیابی به موفقیت‌های آموزشی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان آموزش علمی و تربیت قرآنی تصریح کرد: نظام تعلیم و تربیت زمانی می‌تواند در پرورش نسلی توانمند و اثرگذار موفق عمل کند که در کنار ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان، به رشد اخلاقی، فرهنگی و معنوی آنان نیز توجه داشته باشد.

فرماندار سمنان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های قرآنی در مدارس و حمایت از استعدادهای برتر، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های نسل آینده را فراهم می‌کند.

در پایان این نشست، از فعالان قرآنی شهرستان سمنان تجلیل شد.