«چاپگرها» از نهاد ریاست جمهوری جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به منظور ارتقاء سلامت و شفافیت اداری، یکپارچه سازی و استناد پذیری الکترونیکی مکاتبات، با ابلاغ معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری از امروز ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ انجام کلیه فرآیندها و امور اداری، پرسنلی و مکاتبات به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

همچنین مدیران با دریافت گواهی امضای دیجیتال، باید مستندات حوزه کاری خود را به صورت الکترونیکی امضا کنند.

با این بخشنامه، همه دستگاه‌های چاپگر از ادارات نهاد ریاست جمهوری، جمع آوری می شود.

دفتر هیئت دولت یکی از پیشگامان اجرای این بخشنامه است و از سال ۱۳۹۰ مکاتبات اداری را الکترونیکی و مستندات چاپی را حذف کرده است.