به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فروش کل فیلم سینمایی «دزد و پری ۲» به کارگردانی حسین قناعت با احتساب گیشه سینماهای تهران و شهرستانها و برخی از سینماهای سیار در حالی به یک میلیارد تومان رسیده است که اکران این فیلم به زودی در چندین شهر دیگر نیز آغاز میشود.
ساخته حسین قناعت ظرف چند روز گذشته با همکاری موسسههای خیریه و برخی از نهادهای خاص برای کودکان کار نیز به نمایش درآمد.
با ورود به هفته چهارم اکران تیزری جدید از این فیلم کمدی نیز منتشر شده که ساخت این تیزر برعهده پریسا پرویننیا بوده است.
امیرحسین صدیق، ارژنگ امیرفضلی، شقایق فراهانی، بهنوش بختیاری، نادر سلیمانی، رامین ناصرنصیر، افشین سنگ چاپ، مرتضی زارع، همراه با هنرمندان خردسال یاس نوروزی، پارسیا شکوریفر و عرفان برزین در این فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداختهاند.
«دزد و پری۲» روایتگر داستان ماجراهای عجیب یک پدر است که به نوعی خود را دانشمند فرض میکند. او مدعی شده که قرصهایی برای رشد و فعالیت سریع کودکان اختراع کرده است. داستان از جایی آغاز میشود که ۲ دزد بچههایی را میربایند و این قرصهای معجزهگر باعت ایجاد اتفاقاتی جذاب و بامزه در فیلم میشوند...
حسین قناعت کارگردان و بهروز مفید تهیهکننده این فیلم سینمایی هستند.
پخش «دزد و پری ۲» برعهده موسسه رسانه فیلمسازان با مدیریت حبیب اسماعیلی قرار دارد.
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