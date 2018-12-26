به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، اولین نمایش مردمی فیلم سینمایی «دزد و پری ۲» ساخته حسین قناعت جمعه هفت دیماه ساعت ۱۸ با حضور ارژنگ امیرفضلی، نادر سلیمانی، امیر غفارمنش، سارا روستاپور، بیژن بنفشهخواه و برخی از عوامل این پروژه در پردیس سینمایی آزادی برگزار میشود.
اکران «دزد و پری ۲» به نویسندگی و کارگردانی حسین قناعت و تهیهکنندگی بهروز مفید از امروز پنجم دیماه در گروه سینمایی «ایران» آغاز شده است. این فیلم به جز اکران در سینماهای تهران بهزودی در سینماهای چندین شهر دیگر نیز روی پرده میرود.
فیلمبرداری «دزد و پری ۲» اواخر سال گذشته در تهران انجام شد. این فیلم فضایی شاد و مفرح دارد و روایتگر داستان ماجراهای عجیب یک پدر است که به نوعی خود را دانشمند فرض میکند. او مدعی شده که قرصهایی برای رشد و فعالیت سریع کودکان اختراع کرده است. داستان از جایی آغاز میشود که ۲ دزد بچههایی را میربایند و این قرصهای معجزهگر باعت ایجاد اتفاقاتی جذاب و بامزه در فیلم میشوند...
امیرحسین صدیق، ارژنگ امیرفضلی، شقایق فراهانی، بهنوش بختیاری، نادر سلیمانی، رامین ناصرنصیر، افشین سنگ چاپ، مرتضی زارع، همراه با هنرمندان خردسال یاس نوروزی، پارسیا شکوریفر و عرفان برزین در این فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداختهاند.
سری اول «دزد و پری» در تابستان سال ۹۵ به نمایش عمومی درآمد.
پخش «دزد و پری ۲» برعهده موسسه رسانه فیلمسازان با مدیریت حبیب اسماعیلی قرار دارد.
دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: احمد احمدی، مدیر صدابرداری و صداگذار: احمد صالحی، تدوین: پریسا پرویننیا، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی، طراح گریم: بابک شعاعی، آهنگساز: آرش بادپا، مدیر تولید: هاشم علیاکبری، عکاس: داوود طهماسبی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: آرش حسنپور، جلوههای بصری: وحید ابراهیمی، منشی صحنه: مونا احدی، مدیر تدارکات: سیدمسعود مهدوی.
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