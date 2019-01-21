چشم انتظاری بانوان قهرمان ۱۰ ماهه شد/نه پاداش را دیدند نه وزیر را

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: تیم ملی فوتسال بانوان ایران درحالی اردیبهشت ماه سال جاری برای دومین بار با شکست تیم ژاپن قهرمان آسیا شد که انتظار می رفت پس از این قهرمانی توجه مسئولان فدراسیون و مسئولان ورزش به این رشته بیشتر از گذشته شود و ملی پوشان بانوی ایرانی مورد حمایت کاملتری قرار بگیرند.

طبیعی بود که پس از این قهرمانی وعده های زیادی برای حمایت از این تیم داده شود اما همه اینها مربوط به همان روزهای ابتدایی و «داغ بودن» مسئولان بود که هر کدام وعده حمایت مالی و پاداش هایی را دادند اما با گذشت ماهها از آن وعده ها، بازیکنان تیم ملی همچنان چشم انتظار هستند.

در این میان نه تنها تیم ملی فوتسال بانوان ایران مورد توجه بیشتر قرار نگرفت بلکه سرمربی موفق خود را هم از دست داد و بی توجهی مسئولان باعث شد وی قید همکاری با تیم ملی را بزند.

دختران فوتسالیست ایران دو باره قهرمان قاره کهن شدند اما پاداش آنها پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از قهرمانی در آسیا فقط وعده های پوچ و توخالی مسئولان بوده است و حتی وزیر ورزش نیز وعده دیدار با ملی پوشان را محقق نکرد. وعده ای که قرار بود یک هفته پس از بازگشت تیم ملی از رقابت ها صورت گیرد اما هنوز عملی نشده است.

لیلا صوفی زاده، نایب رئیس فوتبال بانوان چهارم دی ماه در آخرین مصاحبه اش با خبرنگار مهر خبر از پرداخت پاداش ها ظرف ۱۰ روز آینده داده بود اما پس از گذشت بیش از دو هفته از آخرین وعده نایب رئیس هنوز خبری از پاداش ها نیست.

مهدی تاج نیز در مصاحبه های خود خبر از پرداخت پاداش دختران فوتسالیست در نخستین فرصت داده بود اما با همین وعده ها الان ۱۰ ماه از قهرمانی گذشته است و خبری از پرداخت پاداش نیست!

دختران فوتسال ایران دو بار بدون هیچ ادعایی و در سکوت قهرمان آسیا شدند اما این قهرمانی به چشم مسئولان نیامد و هر بار برای پرداخت ۲۲ میلیون تومانی بانوان به بهانه‌های مختلفی از جمله کمبود بودجه متوسل شدند. کمبود بودجه‌ای که ظاهرا فقط بر سر راه دختران فوتسالیست وجود دارد و برای تیم ملی بزرگسالان مشکلی وجود ندارد.

دخترانی که برخی از آنها از شهرستان های محروم راهی تیم ملی شدند و این مبلغ و پاداش انگیزه و امیدی برای ادامه راهشان است اما مسئولان فدراسیون فوتبال این کمترین حق را هم از آنها گرفته اند و فعلا به وعده و قول های تو خالی بسنده کرده اند.

و در پایان چند ابهام که بدون پاسخ مانده است؛



* ابهام پاداش ۱۰۰ میلیونی مجلس

پس از قهرمانی تیم ملی فوتسال در آسیا، مجلس شورای اسلامی وعده پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان پاداش داد تا این مبلغ بین بازیکنان تقسیم شود اما تا به امروز خبری از این مبلغ نشده است!

* پاداش نهاد ریاست جمهوری چه شد؟

تیم ملی فوتسال در بازی‌های داخل سالن آسیا سال گذشته عنوان سومی را کسب کرد و طبق روال هر سال باید در مراسم تجلیل از مدال آوران با حضور رئیس جمهور پنج سکه ملی پوشان پرداخت می شد که هنوز این سکه ها به دست بازیکنان نرسیده ا ست.

* تکلیف ۵۰۰ دلار باقی مانده چه شد؟

پس از قهرمانی در آسیا مبلغ ۱۵۰۰ دلار به عنوان پاداش به ملی پوشان تعلق می گرفت که ۱۰۰۰ دلار پرداخت شد اما ۵۰۰ دلار در اختیار بازیکنان قرار نگرفت و به گفته تعدادی از ملی پوشان از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.