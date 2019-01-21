خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: با وجود گذشت ۷ سال از چالش های داخلی و خارجی که به خاطر دخالت دولت در امور فدراسیون تیروکمان ایجاد شد و حتی تا تعلیق تیروکمان ایران هم پیش رفت، هنوز حواشی مربوط به آن ادامه دارد و تازه به مرحله بررسی در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) رسیده که طبق اعلام قبلی باید در روزهای پایانی این هفته در سوئیس انجام شود.

چالش تیروکمان؛ از اسفند ۹۰ تا به امروز

موضوع از آنجا آغاز شد که کریم صفایی اسفندماه سال ۹۰ در دولت احمدی نژاد و مدیریت محمد عباسی در وزارت ورزش از ریاست فدراسیون تیروکمان کنار گذاشته شد و بعد از آن هم درگیر پرونده ای قضایی شد که بازداشت دو هفته ای وی در اولین روزهای آذرماه سال ۹۱ را به همراه داشت. این موضوع در کنار تغییراتی که فدراسیونِ محمدعلی شجاعی در ترکیب کمانداران اعزامی به المپیک ۲۰۱۲ لندن ایجاد کرد و فدراسیون جهانی با اطلاع رسانی کریم صفاییِ برکنار شده به آن ورود داشت، در نهایت تعلیق تیرو کمان ایران را موجب شد.

فدراسیون جهانی تیروکمان ۱۹ آذرماه سال ۹۱ تصمیم به تعلیق تیروکمان و سلب حق حضور نمایندگان ایران در میادین بین المللی گرفت. این فدراسیون در نامه ای به محمدعلی آبادی رئیس وقت کمیته ملی المپیک که همزمان برای فدراسیون ایران هم ارسال شد، تاکید کرد که برای اصلاح اساسنامه و برگزاری هر چه زودتر مجمع فدراسیون ایران با حضور کریم صفایی اقدام شود. این درحالی بود که دو ماه قبل از این نامه یعنی مهرماه سال ۹۱ محمدعلی شجاعی بعد از چند ماه سرپرستی در فدراسیون تیروکمان، در مجمع انتخاباتی این فدراسیون رای اکثریت اعضای مجمع را برای ریاست گرفته بود.

با نامه فدراسیون جهانی اما وزارت ورزش چاره ای نداشت جز برگزاری دوباره انتخابات فدراسیون تیروکمان با اساسنامه اصلاحی؛ این انتخابات سال ۹۲ برگزار شد اما بدون حضور کریم صفایی و با پیروزی دوباره محمدعلی شجاعی. همین مسئله باعث شد کریم صفایی شکایت های متعدد به نهادهای داخلی داشته باشد اما وقتی از این شکایت ها به نتیجه نرسید و به خصوص در انتخابات اردیبهشت ماه امسال فدراسیون تیروکمان هم اجازه ورود پیدا نکرد، شکایت خود را به دادگاه حکمیت ورزش برد.

وی همزمان از فدراسیون تیروکمان ایران و فدراسیون جهانی این رشته شکایت کرده چراکه معتقد است پرونده برکناری اش که جعل امضا هم در آن وجود داشت، با اعمال نفوذ و لابی در نهادهای بین المللی پیگیری نشد ضمن اینکه فدراسیون جهانی ضوابط لازم را در انتخابات فدراسیون ایران اعمال نکرده است.

به گفته کریم صفایی، دادگاه حکمیت ورزش (CAS) تاریخ ۲۴ و ۲۵ ژوئن را برای رسیدگی به پرونده شکایت رئیس پیشین فدراسیون تیروکمان ایران تعیین کرده است. بر این اساس نشست لازم در این زمینه پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ بهمن ماه در سوئیس برگزار می شود و علاوه بر کریم صفایی، نمایندگان فدراسیون هم باید در محل حضور داشته باشند. این در حالی است که رئیس فدراسیون تیروکمان می گوید اطلاعی از این جلسه ندارد! از طرفی کریم صفایی هم می گوید هفته پیش متقاضی پیگیری داخلی این پرونده توسط وزارت ورزش شده اما این وزارتخانه هنوز پاسخی نداده است.

شعبانی بهار: از برگزاری جلسه دادگاه حکمیت ورزش بی اطلاعم

غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای حضور در جلسه دادگاه حکمیت ورزش به این فدراسیون اطلاع رسانی نشده، گفت: بعید می دانم چنین جلسه ای باشد. اصلا موضوعی به ما اطلاع رسانی نشده و به همین دلیل فدراسیون برنامه ای برای اعزام نماینده به سوئیس ندارد.

وی تصریح کرد: فکر می کنم اصلا برگزاری چنین جلسه ای قطعی نباشد. در هر صورت من و فدراسیون تیروکمان از آن بی اطلاع هستیم. حداقل CAS اطلاع رسانی به ما نداشته است. اگر اطلاع رسانی شده بود حتما در محل جلسه حاضر می شدیم. حتی اگر امشب به ما اعلام کنند که چنین جلسه ای است و باید در آن شرکت کنیم، همین فردا عازم می شویم.

کریم صفایی: وزارت ورزش ورود کند پرونده در CAS بسته می شود

کریم صفایی رئیس پیشین فدراسیون تیروکمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای احقاق حقش به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرده، گفت: انتخابات امسال تیروکمان همچون انتخابات قبل از آن شبهاتی داشت. برای انتخابات امسال صلاحیت من نه تایید شد و نه رد اما اجازه حضور در مجمع را پیدا نکردم. برای این انتخابات خبرنگاران هم اجازه ورود به مجمع را نداشتند و همین مسئله ابهاماتِ صحت آن را بیشتر کرد. انتخابات دوره قبل هم بدون مشکل نبود. طبق نامه فدراسیون جهانی من باید انتخابات را برگزار می کردم اما مجمع بدون حضور من و حتی بدون اطلاع رسانی در روزنامه کثیرالانتشار برگزار شد. اینها از جمله مواردی بود که باعث شده از فدراسیون ایران شکایت کنم.

وی در این رابطه ادامه داد: برای انتخابات سال ۹۲، بهار الدین جمیل نایب رئیس مالزیایی آسیا به عنوان نماینده فدراسیون جهانی به ایران آمد اما گوشی خود را خاموش کرد و به هیچ یک از تماس ها وایمیل های من پاسخ نداد در حالیکه طبق نامه فدراسیون جهانی من باید آن انتخابات را برگزار می کردم اما در مجمع حضور نداشتم و نماینده فدراسیون جهانی هم بدون توجه به این مسئله و تحت تاثیر لابی های صورت گرفته با وی، انتخابات را برگزار کرد. از فدراسیون جهانی هم به خاطر این مسئله و همچنین اینکه صحت امضای من را استعلام نگرفته بود، شکایت کرده ام چون طی دو هفته ای که زندان بودم امضای من جعل شد و از ایمیل من نامه ای برای فدراسیون جهانی ارسال کردند با این مضمون که از ریاست فدراسیون ایران استعفا داده ام. فدراسیون جهانی هم این نامه را ملاک کار برای برگزاری مجمع قرار داده بود بدون اینکه صحت امضا را استعلام بگیرد.

صفایی تاکید کرد: پیش از رجوع به دادگاه عالی ورزش و در رابطه با تخلفات فدراسیون تیروکمان ایران، بارها موضوع شکایتم را از طریق نهادهای داخلی پیگیری کردم اما به نتیجه نرسیدم. حالا هم دوست ندارم موضوعات داخلی در خارج از کشور پیگیری شود. به همین دلیل هفته گذشته در نامه ای به وزارت ورزش متقاضی ورود این وزارتخانه شدم. من از وزارت ورزش خواستم به این پرونده رسیدگی کند و اگر این کار انجام شود پرونده شکایت از فدراسیون ایران در دادگاه عالی ورزش بسته می شود. البته وزارت ورزش هنوز پاسخی در این زمینه نداده اما من شخصا با وزیر ورزش هیچ مشکلی ندارم. امیدوارم این مسئله داخلی حل شود.