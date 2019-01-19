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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان:

ایستگاه پایش کیفیت هوا در چابهار نصب و راه اندازی شد

ایستگاه پایش کیفیت هوا در چابهار نصب و راه اندازی شد

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از نصب و راه اندازی ایستگاه پایش کیفیت هوای چابهار با قابلیت اندازه گیری ذرات کمتر از ۱۰ میکرون به مناسبت روز هوای پاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: با عنایت به خشکسالی های اخیر در جنوب استان و در پی آن افزایش میزان گرد و غبار در منطقه چابهار و صنعتی بودن این شهرستان جهت پایش میزان آلاینده های موجود در محیط زیست و هوا ایستگاه پایش کیفی هوای شهرستان چابهار با قابلیت اندازه گیری ذرات کمتر از ۱۰ میکرون نصب و راه اندازی شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه اخذ اطلاعات موثق از وضعیت آلودگی هوا بر اساس تحلیل داده های ایستگاه های پایش محیطی انجام می شود واین اطلاعات مبنای تصمیم گیری های کلان مدیریتی کشور در کنترل آلودگی هوا هستند لذا ایستگاه پایش کیفی هوا با قابلیت سنجش ذرات محیطی ۱۰ pm در شهرستان چابهار نصب و راه اندازی شد.

وی افزود: این ایستگاه های پایش به سامانه جامع یکپارچه آنلاین ایستگاه های پایش کیفی هوای کشور به نشانی (aqms.doe.ir) متصل بوده که قابلیت مشاهده برای عموم مردم وجود دارد.

پور مردان اضافه کرد: با نصب ایستگاه مورد نظر آمار دقیقی از میزان ذرات معلق و میانگین شاخص کیفیت هوا در حوزه شهرستان چابهار جهت مطابقت با استانداردهای کیفیت هوا در دسترس خواهد بود.

وی بیان داشت: این سامانه توانایی بالایی در خواندن اطلاعات مربوط به آنالایزرها را دارد و تمام محاسبات مربوط به شاخص آلودگی هوا را انجام می دهد و میزان غلظت آلاینده ها را هم مشخص می کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به منظور تعیین و تشخیص وضعیت اضطراری درمواقع بحرانی آلودگی هوا، باید میزان پارامترهای آلاینده هوا به صورت مستمر و دائمی در طول ۲۴ ساعت شبانه روز سنجش و اندازه گیری شود.

کد مطلب 4517441

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