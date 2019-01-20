برگزاری گردهمایی هنر خیابانی با موضوع حفاظت از محیط زیست در کاشان

حسین خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سالانه ۲۹ دی ماه در تقویم رسمی کشور روز هوای پاک نامگذاری شده است و به همین مناسب اداره محیط زیست کاشان برنامه های متنوعی را در این ارتباط درنظر گرفته بود.

وی ضمن اشاره به مشارکت با هیئات کوهنوردی کاشان در اجرای برنامه ها افزود: در راستای اجرای برنامه های روز هوای پاک، هفدهمین پاکسازی کوهستان کاشان در روز جمعه ۲۸ دی ماه برگزار شد.

برگزاری گردهمایی هنر خیابانی در کاشان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از گردهمایی هنر خیابانی در کاشان خبر داد و ابراز داشت: در روز هوای پاک، گردهمایی هنر خیابانی ویژه محیط زیست در خیابان امیرکبیر کاشان برگزار شد.

وی ضمن اشاره به شرکت هنرمندان از اقصی نقاط کشور در این گردهمایی گفت: در این گردهمایی هنرمندان از اقصی نقاط کشور همچون تهران، اصفهان، شیراز و کاشان حضور داشتند و هنر خود را برای حفاظت از طبیعت در قالب های مختلف به نمایش گذاشتند.

احتمال تکرار برگزاری گردهمایی هنر خیابانی در دیگر روزهای سال

خادمی تاکید کرد: تلاش داریم این نوع گردهمایی های هنر خیابانی را با حضور هنرمندانی از سرتاسر کشور در دیگر روزهای سال نیز تکرار کنیم تا فرهنگ حفاظت از محیط زیست را در میان شهروندان کاشانی بیش از پیش تقویت کنیم.