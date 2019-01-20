افزایش مهارت های تمرکزی بیماران روانی با ویتامین های گروه B

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های محققان مرکز تحقیقاتی اوریگن استرالیا نشان می دهد افراد مبتلا به روان پریشی که به مدت ۱۲ هفته ویتامین های B۱۲، B۶ و اسیدفولیک (ویتامین B۹) دریافت کرده بودند شاهد بهبود در عملکرد شناختی شان نظیر حافظه، توجه، زبان و توانایی های یادگیری بودند.

«کلی آلوت»، پژوهشگر این مطالعه، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد ویتامین های B می توانند دارای تاثیر حفاظت از اعصاب باشند. آنها همچنین از مهارت های درحال زوال نیز حفاظت می کنند.»

مطالعات قبلی نشان داده بودند که افزایش مصرف ویتامین های B۱۲، B۶ و اسیدفولیک (ویتامین B۹) در بیماران مبتلا به شیزوفرنی می تواند موجب کاهش میزان اسیدآمینه ای موسوم به هموسیستئین در بیماران شده و علائم شان را بهبود بخشد.

به گفته آلوت، افزایش میزان هموسیستئین در افراد مبتلا به شیزوفرنی با علائم شدیدتری مرتبط است.

در مطالعه جدید، به ۱۰۰ فرد جوان به طورتصادفی روزی یکبار مکمل ویتامین B یا قرص دارونما در طول ۱۲ هفته داده شد. در طول این مدت، میزان هموسیستئین بیماران، علائم بیماری و عملکرد شناختی شان ارزیابی شد.

محققان مشاهده کردند شرکت کنندگانی که مکمل ویتامین B دریافت کرده بودند در انجام مهارت های تمرکز و توجه در طول این ۱۲ هفته، به مراتب از گروه کنترل بهتر عمل کردند.